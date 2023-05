Omar Sánchez tiene que desmentir la insinuación propagada por ‘Fiesta’: «Hablan sin pruebas»

Este sábado, 6 de mayo, ‘Fiesta’ ha dedicado parte del programa a debatir sobre la supuesta deuda económica que tendría Omar Sánchez, el exmarido de Anabel Pantoja. Según han contado desde el programa vespertino de Telecinco, el canario no estaría atravesando por un buen momento económico y es que, al parecer, separarse de la influencer le habría afectado a sus negocios.

Sin embargo, Omar Sánchez no ha dudado en desmentir la información aportada por ‘Fiesta’. Y lo ha hecho con una imagen que no dejaba lugar a dudas. «Aquí estamos… en la ruina. Una vez más cuando no tienen contenido en televisión hablan sin pruebas y sin saber. Feliz tarde», escribía el surfista junto a una instantánea desde un «yate» amarrado en el muelle del puerto. De esta forma, pretendía dejar claro que, de ruina, nada.

Omar Sánchez desmiente la información de ‘Fiesta’ en Instagram

Iván Reboso estalla contra Omar Sánchez: «Nos callamos muchas cosas de ti»

Iván Reboso, colaborador del programa de Telecinco, estallaba tras leer este comentario del exconcursante de ‘Supervivientes’: «Ay Omar, no te metas en un charco de donde no puedes salir. Que al igual que conocemos la vida de Anabel, también conocemos la tuya. No vayas de sobrado, ni vayas diciendo que los programas van contando o no, porque nos callamos muchas cosas de ti».

«Pues no tienes que callarte», le recordaba Emma García. Y dicho y hecho, el colaborador soltaba nuevas informaciones acerca de Omar Sánchez: «A lo mejor los negocios no le van también desde que no está con Anabel Pantoja, ni que su relación es tan idílica como intentan aparentar en redes sociales».

Belén Rodríguez, por su parte, también era de la misma opinión: «Tenemos muchísimo contenido, es un no parar de contenido. Aunque que estemos hablando de él ahora seguro que le va muy bien». Mientras que Aurelio Manzano cuestionaba la fotografía: «Eso mi amor no es un yate. Estás en un pantanal en un barquito, que a cualquier cosa se le llama yate».