Emma García abochorna a Aurelio Manzano con lo que le dice mirándole fijamente en ‘Fiesta’

El plató de ‘Fiesta’ se ha vestido de gala este sábado, 6 de mayo, para analizar todo cuanto ha sucedido en la coronación de Carlos III y de Camila como reyes de Inglaterra. Junto a Emma García han estado varios colaboradores, así como expertos en protocolo y familia real.

Todo iba como la seda hasta que, un desafortunado comentario del periodista Aurelio Manzano, no ha senado nada bien a la presentadora, que así se lo ha hecho saber. El colaborador ha calificado a la Reina consorte de «poco favorecida», «rara» y «difícil de ver». Unas palabras que han provocado el enfado de Emma García, que no daba crédito a lo que escuchaba.

Aurelio Manzano se ha intentado justificar empeorando las cosas más todavía, alegando que «si la señora es un poco fea, es un poco fea, no pasa nada». Y cree que no es malo decirlo abiertamente. Ha sido entonces cuando Emma García, le ha soltado el zasca de la tarde al espetarle: «Mira quién habló». Un dardazo que ha despertado las carcajadas y los aplausos de todos los presentes en el plató.

Emma García y Aurelio Manzano en ‘Fiesta’

Emma García sale en defensa de Camila «porque ella no se puede defender»

«¿Qué tiene que ver el físico con que tenga un carácter raro?», ha preguntado la presentadora. El colaborador, nuevamente ha intentado defender su postura diciendo que «hay una diferencia, yo no tengo que salir en los sellos de la Casa Real». La conductora de ‘Fiesta’ considera que «eso no tiene nada que ver», y ha decidido, así, defender a Camila, ya que ella no puede hacerlo. «Como tú hablas del físico y Camila no se puede defender, para eso estoy yo», ha sentenciado Emma García, llevándose, una vez más, los aplausos del público.

Según Aurelio Manzano, el fallecido duque de Edimburgo, en un momento dado pronunció la siguiente frase. A su juicio, la reina tenía que ser Diana porque «queda muy bien en los sellos, y Camila, no». Una frase que, nuevamente, ha provocado el estupor de la presentadora.