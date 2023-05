Aurelio Manzano hace esta consternadora revelación sobre Belén Esteban que nadie sabía

Belén Esteban se ha abierto en canal y ha concedido una de su entrevistas más íntimas y emotivas a una cuenta de Instagram. En ella, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha hablado sobre la salud mental, la cirugía estética y sobre su propia salud, entre otras muchas cosas.Este lunes, 1 de mayo, ‘Fiesta’ se ha hecho eco de esta entrevista. Y, en un momento dado del programa, Aurelio Manzano no ha podido evitar emocionarse al recordar su relación de altos y bajos con Belén Esteban.

«Hemos tenido una relación horrorosa mediáticamente porque nos matábamos, ella en un canal, y yo en otro, ella en una cámara, yo en otra y muchas veces ha hecho mucho daño», empezaba a recordar el colaborador de Emma García.

«Un día Belén, me dijo que tenía que pedir disculpas a Aurelio Manzano por muchas cosas porque en muchas cosas tenía razón y yo en su momento y en persona también le dije: ‘Si yo te he hecho daño con mis comentarios te pido disculpas’. Y ahora tenemos muy buena relación”, explicaba el colaborador.

Aurelio Manzano en ‘Fiesta’

Aurelio Manzano revela que Belén Esteban «le lleva flores a Fran»

Además, revelaba que Belén Esteban le contó una cosa que le emocionó mucho. Al recordarlo, Aurelio no ha podido evitar las lágrimas: «Implica a una persona de la que a mí no me gusta hablar mucho, pero bueno. Es Fran, sabéis que yo tenía muy buena relación con él, muchas de las peleas que tuvimos Belén y yo fue por Fran, evidentemente».

El colaborador de ‘Fiesta’ ha explicado también lo que le dijo Belén un día: «Pasado mucho tiempo ya, un día nos sentamos y hablamos sobre esto y me dijo una cosa que me llegó al corazón. Me dijo: ‘Aurelio tú sabes que yo, alguna vez voy donde está Fran y le llevo flores a Fran’. Y no hay prensa, no hay nadie, no lo hace porque la gente lo sepa, lo hace porque fue una persona importante en su vida». Una revelación que ha sorprendido a todos sus compañeros de programa. Fran Álvarez y Belén Esteban estuvieron casados un tiempo pero, en los últimos años de vida del camarero, protagonizaron fuertes enfrentamientos.