Belén Esteban denuncia amenazas del entorno de Joaquín Sánchez tras lo que ha aireado sobre él

Este jueves, 27 de febrero, Belén Esteban ha denunciado en 'Ni que fuéramos' haber sido víctima de amenazas tras hacer pública una supuesta infidelidad de Joaquín Sánchez a su mujer, Susana Saborido. Según ha contado la colaboradora, en las últimas horas personas cercanas al ex futbolista bético se han puesto en contacto con ella para que se retracte.

Fue el pasado martes cuando Belén Esteban reveló en su programa que, hace tres años, Joaquín había pasado un apasionado fin de semana con una joven. "Yo tengo que decir que de Joaquín y Susana nunca se ha dicho nada. Para mí, eran la pareja perfecta. Yo los sigo a los dos y me enteré de la noticia antes de venir aquí. Por eso la di. Y me dolió darla aunque no los conozca", ha comenzado reconociendo la de Paracuellos.

Belén Esteban, víctima de amenazas del entorno de Joaquín Sánchez

"Pero no me gusta que me amenacen", ha dejado claro, antes de explicar que "ayer me escribieron diciéndome que 'tenga cuidado'. Nunca me había pasado". Aunque ha asegurado que ni Joaquín ni Susana tienen nada que ver con estas amenazas: "No voy a decir quién ha sido, pero he hecho lo que tenía que hacer. Entiendo que la gente los quiera pero trabajo en televisión. Me caen bien. Susana me parece extraordinaria, pero si no lo contaba yo lo iba a contar otra persona".

Según explicó Belén Esteban, "cuando me vino la información hablé con Valldeperas. Es verdad que me puse nerviosa al contarlo. Esta noticia joroba, pero sabía que esto iba a salir. Hoy este tema va a salir en otros programas de televisión con mucha información".

La identidad de esta joven con la que, supuestamente, Joaquín habría sido infiel a su mujer no se había conocido hasta ayer, que ella misma salió a la palestra. Se trata de Cristina Ruiz, exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Según ha desvelado la joven en 'Ni que fuéramos', pasó un fin de semana muy divertido con el deportista en Mojácar, en junio de 2021.

Además, asegura que no se ocultaron en ningún momento: "Íbamos por el pueblo cogidos de la mano, hay muchos testigos oculares". De hecho, incluso le llegó a Susana Saborido una fotografía de ambos: "Sí. Su mujer se enteró. Tengo conversaciones con Susana, lo sabe todo. Me quieren callar", sentencia.