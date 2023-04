La breve pero significativa reacción de Omar Sánchez ante la ruptura de Yulen y Anabel

Yulen Pereira está en el punto de mira después de que ‘Sálvame‘ sacara a la luz sus ataques en privado a Anabel Pantoja y sobre todo tras dar una entrevista confesando los motivos reales de su ruptura. Sus declaraciones no dejan en buen lugar a la sobrina de Isabel Pantoja y Omar Sánchez, su expareja, no quiere desmentir nada de lo que dice Pereira.

El motivo de la ruptura entre Yulen y Anabel no sería otro que los celos de la influencer: «Las discusiones por inseguridades. Eran del tipo: ‘¿Por qué no me has llamado, por qué no me coges el teléfono…?’ Y se me empezó a hacer una bola. Ella me echaba en cara que su inseguridad venía de que yo no le daba ese cariño que necesitaba. Nunca le di motivos para que fuera celosa».

A todo esto hay que sumar que Yulen Pereira habría acabado harto de las exigencias de Anabel Pantoja en sus colaboraciones con marcas. «Confírmame lo del cambio de habitación. No me mates. Ya le he dicho a esta que mañana nos cambiamos y no quiero ser negro muerto. No quiero ser negro muerto», se oía decir al esgrimista en unos audios publicados por ‘Sálvame’.

Tras esto, como era de esperar, todas las miradas estaban puestas sobre Omar Sánchez, expareja de Anabel, para que confirmara o desmintiera las actitudes que denuncia Pereira. Actualmente, el exmarido de Anabel sigue enamorado de Marina Ruiz y declara a Europa Press que no tiene «ni idea» de las declaraciones de Yulen. Y sentencia: «En esa relación no me voy a meter».

Cuando el reportero le insiste y le pregunta por esos desagradables comportamientos que tendría Anabel Pantoja, Omar Sánchez opta por callar y dejar los rumores en el aire con una frase significativa: «Cada uno tiene su relación». Y añade para concluir: «No quiero decir nada. Yo ya he hablado y no hablo de asuntos que no son míos. Gracias».