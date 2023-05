Netflix decide cancelar esta serie que aspiraba a ser la revelación del último año

Todo sigue igual. Netflix se está especializando en cancelar series y, aunque no siempre fue así, ahora mismo es una de sus principales características. Es cierto que muchas veces no sorprende a nadie ciertas cancelaciones. O porque los datos de audiencia han sido pobres, o porque las críticas han sido desastrosas. Tenemos el ejemplo de ‘Jupiter’s Legacy‘, que une ambas cosas. Pero luego hay sorpresas como la de ‘Big Mouth‘, una de las series más longevas de la plataforma. Y, el caso que nos ocupa, ‘El hombre contra la abeja’, no es sorprendente, pero tampoco eso quiere decir que nos tenga que gustar.

Con 43,62 millones de horas reproducidas durante sus primeros diez días, la última serie de Rowan Atkinson (mítico Mr. Bean) no puede decirse que fuera un fracaso. Tengamos en cuenta que sus capítulos (un total de 9) no excedían los 10 minutos de duración. Una comedia absurda, al servicio del humor físico de Atkinson, que se encargó de crear la serie junto a William Davies y David Kerr. Los tres nos entregaron, curiosamente, la tercera entrega de las aventuras de Johnny English.

Es verdad que ‘El hombre contra la abeja’ quedó sepultada rápidamente en el catálogo de Netflix, ya que se estrenó en verano, de 2022. Y claro, llegó ‘Stranger Things‘ y se lo comió todo. También es cierto que es una serie difícilmente renovable. Aunque nos habría encantado seguir viendo a Rowan Atkinson luchando contra la abeja… o quién sabe, contra otro tipo de insectos o bichos. ¿Os imagináis contra una tarántula? Sea como fuere, Netflix no ha querido darle más oportunidades a esta comedia tan divertida, y precisamente no es que haya demasiadas así en su catálogo.

¿De qué va ‘El hombre contra la abeja’?

Trevor Bingley es un torpe y abnegado padre de familia separado, que empieza a trabajar como cuidador de una mansión de lujo, mientras sus dueños se van de vacaciones. El caos se iniciará al intentar derrotar a una abeja que se ha introducido en la casa.