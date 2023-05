La dura advertencia de Belén Rodríguez a ‘Sálvame’ desde ‘Fiesta’: «Hablaré en la Justicia»

Belén Rodríguez sorprendía al incorporarse al equipo de ‘Fiesta’ hace unas semanas después de su polémica salida de ‘Sálvame’ con denuncias ante la policía y demandas de por medio. Todo después de que se rompiera la amistad de Belén y muchos de los rostros de ‘Sálvame’ como Jorge Javier, Kiko Hernández o Carmen Borrego.

Hasta ahora, Belén Rodríguez no había tenido la ocasión de encontrarse con Alejandra Rubio después de la guerra que se había abierto entre la primera y Las Campos a raíz de que se señalara a Belén como topo de la comida en casa de María Teresa Campos a la que acudieron Kiko Hernández y la propia Alejandra Rubio.

Pero este domingo, Belén Rodríguez y Alejandra Rubio mantenían un cara a cara en pleno directo en ‘Fiesta’ después de hablar del estado de salud de María Teresa Campos y de cómo Terelu recriminó que Carmen Borrego hablara más de la cuenta en ‘Sálvame’. «Yo a Teresa la quiero mucho y la echo mucho de menos y tengo ganas de verla. Pero en el tema de la relación de las hijas no voy a opinar absolutamente nada porque no puedo», comentaba Belén.

«Para hablar de estas cuestiones tendría que pasar por otras y legalmente no puedo hacerlo«, aseveraba Belén Rodríguez. Algo que Alejandra Rubio no entendía a qué se refería. «Yo considero que conmigo se han vulnerado todos los derechos y he recurrido a la justicia. La justicia me ampara, la respeto muchísimo. Llevo seis meses callada y así voy a seguir hasta que la justicia considere que yo tengo que hablar y allí hablaré», explicaba la colaboradora en clara alusión a sus problemas con ‘Sálvame’ y varios de los que fueron sus amigos.

«¿Pero has puesto una demanda a alguien de mi familia?», preguntaba sorprendida Alejandra Rubio. «Es que no puedo hablar contigo tampoco. Ya he dicho lo que tenía que decir y lo que me deja mi abogado», le espetaba Belén Rodríguez a la hija de Terelu Campos.

¡La que se está liando! 😳 Alejandra Rubio y Belén Rodríguez, cara a cara en plató



Belén Rodríguez avisa en ‘Fiesta’: «Estoy en un proceso judicial»

Alejandra Rubio y Belén Rodríguez en ‘Fiesta’.

Tras ver un vídeo que recopilaba lo que Carmen Borrego había dicho de Belén Rodríguez y de que se viera como tanto Carmen como Alejandra y Terelu señalaban a Belén Rodríguez como la culpable de haber llamado a la prensa cuando se hizo una comida en casa de María Teresa Campos. «Es que era una amistad tan tan fuerte…», opinaba Emma García a lo que Alejandra le matizaba que «tan fuerte no sería si ha puesto una demanda».

«Yo no he dicho que haya puesto una demanda. He dicho lo que he dicho», se defendía Belén Rodríguez sin dirigirse directamente a Alejandra Rubio. «Insisto no puedo hablar del tema. Hablaré en un juzgado y luego si la justicia y mi abogado lo consideran oportuno hablaré. Estoy en un proceso judicial que recoge todos estos temas«, insistía la colaboradora.

Después de que Raquel Bollo defendiera a Belén al considerar que ella estaba en todo su derecho de defenderse legalmente tras acusarla de haber sido un topo de la familia. Unas palabras que hacían que Alejandra Rubio no se callara. «Si llamaste a la prensa no me parece tan grave, me parece hacer una montaña de un grano de arena. Suficientes cosas pasan en el mundo. No lo veo tan grave», sostenía la hija de Terelu Campos.

«No tengo nada que ver con esta guerra, aquí las dos se han hecho daño y públicamente no se tendría que haber hecho esta bola», trataba de zanjar Alejandra recordándole además a Belén que ella y su tía Carmen habían discutido 150 mil veces sin llegar a estos límites.

La indirecta de Belén Rodríguez a Las Campos: «Yo a Teresa si la respeto»

Finalmente, Belén Rodríguez volvía a insistir que no podía hablar más por estar todo el tema judicializado. «Alejandra me encantaría contestaros a todo pero no puedo hablar», aseveraba. Y antes de zanjar el tema, Emma García le preguntaba por lo que había dicho de que le gustaría ver a María Teresa Campos.

«Echo de menos a Teresa, claro. Estoy informada de cómo está Teresa, para mí es la única parte mala. Pero no voy a hablar de Teresa, porque yo sí la respeto. La echo de menos y la quiero demasiado», sentenciaba.