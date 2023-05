La desconcertante censura de ‘El programa de Ana Rosa’ a ‘Supervivientes’ levanta sospechas

Los espectadores que sigan habitualmente ‘El programa de Ana Rosa‘ se habrán percatado. Desde hace varias semanas, en el mítico club social del magacín matutino de Telecinco no se habla de ‘Supervivientes 2023’. Ni siquiera se menciona para anunciar sus regulares emisiones. Algo que levanta sospechas si recordamos que, cada edición, ha sido intensamente comentada por sus colaboradores; formando parte importante de los contenidos de ese bloque asiduamente.

De hecho, al principio de la presente temporada del reality aventurero, sí que reemitieron los contenidos más destacables de las sendas galas que ocupan el prime time de la cadena. Incluso, hasta las anécdotas más nimias se recuperaban y se mostraban para rellenar la escaleta. Sin embargo, desde hace un mes aproximadamente, no hay ni rastro de todo ello.

Desde luego, no será por falta de contenido, pues ‘Supervivientes’ no puede reunir más tramas este año. La más candente, la de Ginés Corregüela y Yaiza Martín, cuyo culebrón (o montaje) no cesa de dar juego en los platós de Telecinco. Y hay muchas más en Honduras. No obstante, a tenor de estos desconcertantes movimientos, ‘El programa de Ana Rosa’ ha optado por ignorarlas por completo o directamente vetarlas entre sus contenidos.

Llama poderosamente la atención que esto sea así teniendo en cuenta que la política de la cadena de Mediaset siempre ha estado del lado de la retroalimentación y de que en sus diversos espacios de la parrilla se dé pábulo a lo que acontece en los realities. Y es que, además de ayudar a completar un programa, también contribuye a promocionar, cebar y aumentar la expectación por el reality de turno. En definitiva, todos salen ganando.

Además, Isa Pantoja es colaboradora común de ‘El programa de Ana Rosa’ y es pareja de Asraf Beno, uno de los concursantes que aún continúan en ‘Supervivientes’ y que se ha erigido como un claro protagonista de la edición por sus sonadas polémicas. Aun así, la joven aguarda cómo no puede hablar sobre el concurso de su chico al decidirse no tratar nada que tenga que ver con el formato de supervivencia. Y no será tampoco porque en el magacín anden boyantes de temas. Todo lo contrario: escasean. Lo que hace todavía mucho más extraña y llamativa esa ignorancia.