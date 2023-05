Ginés claudica en ‘Supervivientes’ por lo que ha desenmascarado su hija Miriam en directo

Ginés Corregüela suma un nuevo capítulo tras su periplo por ‘Supervivientes 2023‘. Después de su reaparición en plató el pasado martes, el conocido como «rey del bocadillo» ha vuelto a la pequeña pantalla asegurando no haber podido hablar con su hija Miriam Corregüela. Una afirmación que ha sorprendido a buena parte de la audiencia e incluso ha movilizado al equipo del reality, quienes han conseguido ponerle en contacto con su hija.

Cabe recordar que la relación entre padre e hija no pasa por su mejor momento puesto que Miriam se negó a recibirle en plató. De igual manera, durante la última conversación que ambos mantuvieron saltaron las chispas. Una situación que se ha vuelto a dar durante la gala semanal. El primero en hablar ha sido Ginés, quien le ha preguntado a su hija por lo que estaba haciendo. «Viendo expectante el programa de hoy y tus grandes reacciones, ¿cómo crees que estoy? Quiero saber cuando me has llamado tú y yo no te lo he cogido», le ha espetado ella.

Por su parte, Ginés Corregüela se ha excusado diciendo: «Yo no he dicho en ningún momento que te he llamado. Oí ayer que parece que dijiste que no te llamara, que no me lo ibas a coger». Los reproches no han cesado puesto que Miriam Corregüela ha seguido afeándole a su padre su actitud: «Has llamado a todo el mundo menos a mí que he sido la que ha dado la cara ahí». «No he llamado a todo el mundo. He llamado a tu hermana», ha respondido el superviviente, lo que ha provocado la contundente réplica de Miriam: «Parece que tienes solo una hija. A mí ya me lo has demostrado».

Miriam le da la espalda a su padre en directo

Precisamente lo comentado por Ginés Corregüela ha provocado el estallido de Miriam, quien ha preferido marcar distancia con su padre: «Tú quieres hablar conmigo el lunes y yo no voy a estar disponible para hablar contigo porque lo he estado desde hace mucho tiempo. Deberías haberlo hecho cuando volviste a España y no lo has hecho. Ahora no quiero hablar contigo porque estoy pasando un mal momento. Has dado prioridad a otras cosas. Tómate tu tiempo y tomate tu respiro. Yo necesito el mío y alejarme de lo que me ha hecho mal y unirme a lo que me ha hecho bien… Yo no tengo las puertas abiertas y creo que tú me las has cerrado en la cara» .

«Cuando tú quieras me llamas y quedamos y hablamos si quieres. Cuando estés bien. No quiero que estés mal. Cuando estés tranquila y tú quieras», ha respondido Ginés Corregüela. A pesar de esa postura, Miriam ha preferido marcar distancias con su padre. «Tiene tiempo para ver el Instagram y no para llamar. Para mí deja mucho que desear una vez más. Sabe que soy muy radical y la única que le dice la realidad», le ha soltado Miriam. Por su parte, Ginés Corregüela ha comentado: «Sé lo que he hecho… Ha sido por parte mía una cagada y estoy asumiendo lo que he hecho. No soy tan malo como dicen. Sé lo que quiero, pero tienen que respetarme».

Ginés Corregüela se rompe al hablar con su hija

«Creo que lo más grande para un padre es un hijo. Es para toda la vida y daría la vida por ella», ha vuelto a repetir Ginés con la intención de reconciliarse con su hija. Sin embargo, Miriam ha proseguido con su particular contienda: «Tú no has estado en toda mi vida… Yo la que más quiero en este mundo es a mi madre y demasiado ha sufrido». «Lo que tengo que hablar, lo hablaré contigo en el momento que tú quieras y ya está, ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos», ha aportado Ginés frente a Miriam que ha terminado diciendo: «He intentado darle una oportunidad tras otra y al final ha sido un palo tras otro… para mí una decepción más en el camino».

En todo momento, Ginés Corregüela ha restado hierro al asunto al apuntar: «Lo dice porque no lo piensa». Sin embargo, Miriam ha contestado: «Ese es el fallo. Lo digo de corazón». En ese momento, Carlos Sobera se ha pronunciado al recomendarle a Ginés: «Cuando uno pretende recuperar el cariño de alguien y sobre todo de un hijo hay que luchar. Esto es importante que se lo dejes claro a tu hija». Poco después, Ginés Corregüela se ha abierto en canal y, visiblemente afectado, ha compartido: «Lo más grande para un padre son sus hijos… Yo necesito hablar con ella». A pesar de estas palabras, Miriam Corregüela ha terminado su intervención sin reconciliarse con su padre al que prefiere tener, de momento, alejado.