Miriam, hija de Ginés, hace público por qué dio plantón total a ‘Supervivientes’ realmente

El pasado martes, Ginés Corregüela se encontraba con sus padres y una de sus hijas en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’. No obstante, no se trataba de Miriam, la que se ha recorrido prácticamente todos los platós de Telecinco, sino la otra. La hija del rey del bocadillo daba plantón a su padre y estallaba a través de las redes sociales, como ha vuelto a hacer.

Un comentario de su padre durante la gala hacía que Miriam estallara a través de las redes sociales. «Es que el preservativo se come el gusto. Es que no me gusta. No lo he usado apenas», soltaba el concursante, a lo que ella contestaba desde las redes sociales: «Vergüenza es la única palabra que me sale de dentro ahora mismo. Gracias a que hay métodos de este tipo se evitan problemas de transmisión sexual y posibles embarazos sin ser buscados».

Además de estas primeras declaraciones, la hija de Ginés Corregüela ha querido explicar mejor sus sentimientos y su ausencia en el plató de ‘Supervivientes’ a través de un vídeo en sus redes sociales. «Necesitaba llegar a casa, sentir mi hogar, sentirme querida… Poder estar en mi sitio», empieza justificándose.

Miriam, hija de Ginés: «Se demostró, una vez más, que su ego va por encima»

Asimismo, Miriam habla sin tapujos de su ausencia, señalando directamente a su padre: «Para mí, esto va más allá de un show televisivo. No he ido porque tengo respeto, dignidad y educación. En ningún momento él me decía que yo estuviera allí. Se demostró, una vez más, que su ego va por encima, sus cosas van por encima e intenta evitar las cosas cuando no tiene excusa».

De hecho, no tiene piedad por Ginés Corregüela y el espectáculo que dio en ‘Supervivientes’: «El día de ayer me pareció vergonzoso por unas partes y por otras». Una situación que está empezado a afectarle: «Yo en este tiempo he ido viviendo muchas cosas, muchas cosas de la que he intentado quitarle importancia por estar bien. He intentado ser fuerte, pero al final todo sale. Estoy en un proceso que no me encuentro demasiado bien, llevo unos días regular. Estando en casa, al final todo se cura».