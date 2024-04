Mario González clama el motivo real que hay detrás de su expulsión en ‘Supervivientes’

Mario González se convirtió el pasado jueves en el sexto expulsado de ‘Supervivientes 2024’ y tiene muy claro cuál ha sido el motivo. El antiguo concursante de ‘La isla de las tentaciones’ aclaró en un vídeo publicado en las redes sociales del programa qué fue lo que realmente ocurrió para dar por finalizado su paso por Honduras.

«Me voy con un sabor un poco agridulce, la verdad», confesó el superviviente sobre su salida del programa. Y es que, González mantiene que su actitud durante las últimas semanas fue una de las razones por las que la audiencia puso fin a su aventura en la isla.

Mario González: «He intentado cambiar el chip pero ha sido demasiado tarde»

«La actitud mía de las últimas semanas, que se me podía ver un poco superado, cabreado en exceso, sin controlar mis impulsos. Creo que eso me ha penalizado bastante. He intentado cambiar el chip pero ha sido demasiado tarde», explicó Mario González a los seguidores de ‘Supervivientes’ en Instagram.

Desde luego, si algo lamenta de su estancia en Honduras es, según él, la estrategia emocional que escogió. «Reprimir el sentimiento de tristeza por echar de menos a mi hijo y mi familia o no hablar con mis compañeros de ello para no debilitarme ha hecho que ese sentimiento de tristeza se convierta en enfado», continuó explicando el exconcursante.

«Ha hecho que me muestre de una forma que en la vida he sido así», insistió Mario González sobre su comportamiento en las últimas semanas. Y a pesar de que ni siquiera consideró participar en la repesca de ‘Supervivientes’, el novio de Claudia tenía esperanzas de llegar a la final.

«Lo estaba haciendo bien, mis compañeros me han nominado las menos veces posible… La nominación fue de una gente que me tenía manía», sentenció el exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’. Y es que, Mario ha preferido poner punto final a su experiencia para pasar tiempo con su hijo en casa.