El ‘tierra trágame’ de Susanna Griso con dos garrafales lapsus al arrancar ‘Espejo Público’

Este lunes 8 de mayo se hacía cuesta arriba a Susanna Griso. La presentadora volvía a ponerse al frente de ‘Espejo Público‘ después del fin de semana. Sin embargo, no lo hacía del todo acertada. La conductora del formato de Antena 3 cometía varios errores nada más empezar el programa.

Como cada día, ‘Espejo Público’ empezaba con su sumario, conducido por Susanna Griso. Así, el programa de Antena 3 adelantaba a los espectadores los principales temas que se iban a tratar durante toda la mañana. Lo que no esperaba la catalana era que el lunes se le iba a atragantar.

Era de esperar que ‘Espejo Público’ se centrara en la histórica coronación de Carlos III. «God save the Queen (Dios salve a la Reina)», manifestaba la presentadora del matinal de Antena 3, que no era consciente que se equivocaba al pronunciar la popular frase. Y es que ya no hay reina, sino un rey.

No obstante, este percance de Susanna Griso pasaba desapercibido sin que nadie la corrigiera. Otro de los asuntos a abordar era la victoria de Carlos Alcaraz en el Open de Madrid. «Bueno, impresionante Nadal», decía la conductora de la tertulia nada más presentar a los colaboradores. Eso sí, en esta ocasión era consciente de su error: «¡Ay, Nadal!, qué lapsus, qué lapsus».

«Está muy bien porque estás halagando a los dos», le señalaba entonces uno de los colaboradores. Otro, le señalaba su error nada más empezar el programa: «Perdóname Susanna, pero acabas de decir al principio: ‘God save the Queen’, estamos con ‘the King’, le está costando a todo el mundo todavía».

A lo que a la presentadora no le quedaba otra que confirmar su error: «Tienes toda la razón». Acto seguido, daba paso a la información: «Bueno, pues vamos con ese momento histórico que habéis vivido en el Reino Unido, porque os lo tengo que decir, los británicos sois los mejores para este tipo de cosas».