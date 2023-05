El sentenciador palo de Carlota Corredera a Mediaset por el fin de ‘Sálvame’ y su severo aviso

Desde que hace una semana se conociera que Mediaset ha decidido cancelar ‘Sálvame‘ tras 14 años en emisión y apostar por Ana Rosa Quintana para sus tardes desde septiembre las reacciones se han multiplicado. Una de las más esperadas era saber lo que tenía que decir la que fue directora y presentadora del programa, Carlota Corredera.

Hasta ahora, el único movimiento público de Carlota Corredera sobre la cancelación de ‘Sálvame’, que fue adelantada por ‘El Mundo’, fue retuitear el comunicado que envió La fábrica de la tele una vez Mediaset confirmó la noticia con otra nota de prensa bastante escueta sobre el programa presentado por Jorge Javier Vázquez y Adela González.

Pero ahora por fin, Carlota Corredera ha roto su silencio. Lo ha hecho en el podcast ‘Menudo trajín‘, en el que se muestra sorprendida por la noticia y dolida por la forma en la que la cancelación se ha comunicado al equipo y a la productora para la que ella ha trabajado durante años. «Desde el viernes estamos todos los miembros de la familia Sálvame tristes, un poco conmocionados», reconoce la gallega.

«Creo que nadie se ha hecho a la idea«, asevera sobre el mazazo que ha supuesto la cancelación del programa líder de las tardes después de que hace solo dos semanas celebraran su 14º aniversario y desde Mediaset les hubieran asegurado su continuidad.

Pero si hay algo que deja claro Carlota Corredera durante su paso por ‘Menudo trajín’ es en lo mal que lo ha hecho Mediaset al comunicar la noticia a los trabajadores. «Para los compañeros no es la mejor manera de enterarse de algo así«, recalca en alusión a la noticia de El Mundo en la que además se hacía hincapié en el fin de la telebasura y se tiraba por tierra todo el trabajo del programa de La fábrica de la tele durante estos años.

Así, Carlota Corredera se pronuncia después de que Laura Fa y la propia productora en su comunicado aseguraran que se habían enterado de la cancelación por la prensa. Con la cancelación son muchos los trabajadores que se quedan en el paro.

«Es muy difícil no pensar en todos los compañeros y las familias que trabajan y llevan 14 años con una vida muy estable, haciendo lo más bonito del mundo, que es entretener a la gente», confiesa la presentadora. Y es que Carlota no duda en poner en valor el como ‘Sálvame’ ha acompañado a tanta gente, sobre todo personas mayores pues considera que el programa ha sido un «antídoto contra la soledad».

Carlota Corredera, rotunda: «Sálvame ha hecho ricas a muchas personas»

Sobre las formas en las que la noticia salió a la luz, Carlota Corredera es muy clara. «No sé hasta qué punto se hubiese podido controlar mejor la comunicación. No soy objetiva, el equipo de Sálvame es genial y seguro que van a seguir trabajando fuera, porque hay vida de Sálvame, lo sé porque llevo fuera un año. Pero se merecían sin duda que la noticia la recibiesen de otra manera«, destaca.

Por si fuera poco, Carlota Corredera no se corta nada al señalar cómo ‘Sálvame’ ha sido un programa que ha dado muchas ganancias a Mediaset, mandando un clamoroso aviso al grupo de comunicación. «Ha sido un programa muy rentable a todos los niveles, económicamente desde luego», afirmaba en alusión a lo barato que era su producción y a cómo ha ocupado la parrilla de Telecinco durante 14 años con diferentes spin-offs. «Sálvame ha hecho ricas a muchas personas y se merecía una despedida, que no sé cómo no ha sucedido todavía, y una comunicación. Es fundamental además en un programa que ha dado tanto a Mediaset», sentencia.

Carlota da la cara por los trabajadores: «Son muy profesionales»

Asimismo, cuando le preguntan por la forma en la que el equipo de ‘Sálvame’ se ha tomado la noticia y cómo están contestando de forma irónica desde el espacio, Carlota no lo duda. «Si hay algo que hemos hecho o intentado hacer es no tomarnos en serio. La naturalidad que se ha transmitido ha llegado para quedarse», defiende la gallega.

«Todavía quedan semanas, les mando a los compañeros muchísimo ánimo y muchísimas fuerzas. Son muy profesionales y van a hacer el programa de una manera impecable y genial, pero no es fácil. Cuando has estado 14 años de tu vida allí. Mucha gente entró de becaria y se ha quedado, y toda su carrera profesional la han desarrollado en Sálvame. Da mucho vértigo», añade antes de vaticinar que todos seguirán derrochando su talento fuera del programa.