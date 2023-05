El cantante Francisco se despacha así contra ‘Sálvame’: «Lo que han hecho no tiene nombre»

Hace una semana, La fábrica de la tele, la productora de ‘Sálvame’ recibía una muy buena noticia coincidiendo precisamente con el 14º aniversario del programa de las tardes de Telecinco. Y es que el juez que investiga el supuesto espionaje a famosos rechazó el delito de cohecho. Entre los famosos afectados por esta ‘Operación Luna‘ se encuentra el cantante Francisco.

Francisco visitaba este viernes ‘La crónica Rosa’ de ‘Es la mañana’, el programa que presenta Federico Jiménez Losantos en EsRadio. Y durante su visita al espacio radiofónico, el cantante no ha dudado en mandar un claro mensaje a la productora de ‘Sálvame’.

Y es que el cantante Francisco es uno de los más de 30 famosos que se habrían personado en la causa de la ‘Operación Luna’, anteriormente conocida como ‘Operación Deluxe’. «Eres uno de los espiados que acudieron a la justicia, en lugar de venderse y a cambio quitar la denuncia», recalcaba Federico Jiménez Losantos.

«Hay cosas, que ante todo en la vida está la dignidad. Hay cosas que no se compran. No me van a comprar. Ni se les ocurra, ni lo han intentado. Yo con esta productora no quiero saber absolutamente nada de nada. Lo que han hecho no tiene nombre, no tiene calificativo. Y espero que reciban su merecido«, sentenciaba Francisco.

Tras escucharle, es Federico Jiménez Losantos el que echa más leña al fuego. «Hay 60 denunciantes. Todos espiados, aunque algunos renunciaron a esa demanda con tal de que les dieran alpiste en algún programa», remarcaba el locutor. «Otra amenaza es simplemente decir que no vas a salir nunca más en la cadena», aseveraba Francisco. «Yo a mi edad puedo decir lo que pienso y lo que siento y soy totalmente libre», añadía el cantante.