Ana María Aldón se va de la lengua y revela lo que cobran los defensores en ‘Supervivientes’

Un sábado más, este 13 de mayo, Ana María Aldón ha acudido a su puesto de trabajo como colaboradora de ‘Fiesta’. Y, como es habitual desde que diera comienzo ‘Supervivientes 2023’, el programa que presenta Emma García ha repasado lo que ha sucedido en Honduras en la última semana, como la expulsión de Ginés, así como el polígrafo al que se sometió su novia, Yaiza, la noche anterior en el ‘Deluxe’.

El viernes, Yaiza Martín no solo se sometió a la máquina de Conchita, sino que, además, protagonizó un tenso momento tanto con Miriam, la hija de su novio, como con las hermanas de éste. Lo que ha llevado a los colaboradores de ‘Fiesta’ a criticar la forma en la que todos sacan beneficio económico del programa. A raíz de esto, Ana María Aldón ha querido hacer una pequeña aclaración.

Ana María Aldón desvela el sueldo de los defensores de los concursantes

La diseñadora ha desvelado cuánto dinero cobran los defensores de los participantes de ‘Supervivientes 2023’ por acudir al plató. Y, para sorpresa de todos sus compañeros, ha asegurado que es algo que hacen por amor o cariño a sus defendidos, y no para obtener beneficio económico. «Los defensores van a plató y no cobran. Para defenderlos, no. Lo que hagan fuera no sé. Pero para ir a plató no cobran», ha reconocido la exmujer de Ortega Cano.

Y es que cada semana, son varias las ocasiones en las que los familiares o amigos de los concursantes se sientan en las diferentes ediciones del programa, ya sea ‘Conexión Honduras’, ‘Tierra de Nadie’, o la gala semanal de los jueves. Su presencia se incrementa en función de si sus defendidos son protagonistas de algunas de las tramas o de si están nominados.

Yaiza, la que más beneficio económico está sacando de ‘Supervivientes 2023’

No obstante, algunos de los familiares de los concursantes o exconcursantes del reality, sí que aumentan su popularidad a raíz de actuar como defensores. Tal es el caso de Miriam Corregüela, la hija de Ginés. Además de acudir a las galas, la joven ha estado en otros programas como ‘Sálvame’ y el ‘Deluxe’. Aunque se desconoce si allí ha cobrado o no, lo más seguro es que sí que le hayan pagado, debido al interés que genera el culebrón de su padre con Yaiza.

Es precisamente esta la que más beneficio económico está sacando de su polémico paso por ‘Supervivientes 2023’. Pese a haber sido expulsada disciplinariamente por su actitud agresiva con Asraf y Adara, la canaria se está recorriendo todos los platós de Telecinco. Ya son dos las semanas consecutivas que se ha sentado en el ‘Deluxe’ y no pocas las tardes que ha acudido a ‘Sálvame’. Algo que han criticado, y mucho, los espectadores del programa, que no entienden la doble vara de medir de la cadena. Por un lado, la expulsan y por otro, la llevan a los platós para que vaya de víctima.