Emma García pregunta sin rodeos a Ana María Aldón por su orientación sexual y esta es su reacción

Durante la tarde de este domingo, 7 de mayo, en ‘Fiesta’ han estado hablando sobre la supuesta nueva ilusión de Ana María Aldón tras su separación de José Ortega Cano. Esto ha dado pie a una brutal bronca entre la diseñadora y Amor Romeira fuera de plató, lo que ha obligado a Emma García a intentar mediar entre ellas.

Cupido hacía su aparición en el plató de ‘Fiesta’ para hacer entrega de una carta a Ana María Aldón. Dicha carta contenía una foto del que, según Amor Roemira, es su nuevo amor. Su nombre es José Miguel, y es cantante y manager de artistas. Ambos se conocieron en un evento y, al parecer, surgió la chispa. Era el propio cantante el que confirmaba a la canaria que la diseñadora y él tenía una relación. Pero la colaboradora desmentía tajantemente esta información.

Sí que reconocía que han quedado, que hay interés, pero «yo no he tenido nada con esta persona». «Nos conocimos un día que coincidimos, pero no hemos estado nunca solos. Es muy joven y tiene que buscarse una persona de su edad. No es mi ilusión, que quede claro. Tengo gente interesada en mí, no lo voy a negar, pero de ahí a…», añadía Ana María Aldón.

Ana María Aldón y Amor Romeira en ‘Fiesta’

La pregunta de Emma García que descuadró a Ana María Aldón

No obstante, Amor no se creía nada las palabras de su compañera, y la tildaba de «mentirosa». Por su parte, Saúl Ortiz aseguraba que «en la feria de abril me han dicho y damos fe que tuviste un montón de gente detrás de ti, hombres, mujeres y viceversa. Que estaba toda la noche y todo el día dale que te pego. ¿Qué tiene que tener un hombre o una mujer para que te guste?», le preguntaba el colaborador.

Ha sido entonces cuando Emma García le ha formulado una pregunta que ha dejado absolutamente descolocada a Ana María Aldón: «¿Eres bisexual?». La andaluza, en shock ante lo que le acababa de plantear la presentadora, se limitaba a contestar: «No, no. No he tocado en mi vida una mujer, no tengo nada que ocultar. Si lo hubiera hecho lo diría».

Terminaba el debate cuando la exmujer de Ortega Cano dejaba ver que estaba ilusionada, pero no con este hombre. Habría otra persona que podría estar ocupando el corazón de la diseñadora. Aunque, por el momento, ella prefiere no dar más detalles, sí que reconoce que hay alguien su vida, un tal Javier.