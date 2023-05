Álex no calla más y clama lo que pasa con el enchufe a Luca dentro de ‘MasterChef 11’

‘MasterChef 11‘ ha llegado a su décima semana después de emitir 18 galas de la primera edición XXL de la historia. Una edición que está dando mucho que hablar por la presencia de Luca. El tiktoker italiano se ha convertido en uno de los protagonistas de la edición y no precisamente por su talento culinario.

Luca es uno de los concursantes más polémicos de esta edición y es que se ha enfrentado a varios compañeros como Merce o Jotha. Precisamente, el DJ volvía a hartarse del favoritismo de los jueces hacia Luca después de que se salvara de la primera prueba de la noche.

Y es que si hay algo que está siendo muy comentado de esta edición es el posible «enchufe» de Luca en ‘MasterChef’ puesto que su padre trabaja para una empresa asociada con El Corte Inglés, uno de los patrocinadores oficiales del talent de cocina.

Este lunes, Jotha volvía a cuestionar las valoraciones de los jueces durante la primera prueba. «¿Jotha no estás de acuerdo? ¿Crees que tu plato estaba mejor que el de Luca?», le preguntaba Jordi Cruz al concursante al ver su reacción. «Bastante mejor», se atrevía a responder Jotha. «Jotha tu plato no estaba bien y el suyo por lo menos no se ha cargado la carne», le replicaba Jordi.

La rajada de Álex en redes contra el enchufe y favoritismo a Luca en ‘MasterChef’

Pero parece que no solo Jotha, sino que cada vez son más los concursantes de ‘MasterChef 11’ que han dicho basta al favoritismo con Luca. Si ya hace unas semanas Francesc y Fray Marcos cargaban contra el tiktoker por lo que hizo con Merce ahora ha sido Álex el que ha terminado mostrando su malestar con las valoraciones de los jueces.

Y es que Álex está cansado de que se tenga diferentes formas de valorar los platos en función de quién sea el concursante. «Si a todos nos midieran con la misma bara… como cambiaría el cuento…. En fin… a mejorar», comentaba el que fuera concursante de ‘MasterChef Junior’. Pero lejos de quedarse ahí, Álex tiraba de ironía al hablar del plato de Luca al escribir «Platazo = puré».

Cuando concursantes como Alex, tan discretos en sus comentarios, empieza a comentar sobre doble vara de medir, es q empieza a ser demasiado obvio! Estos comentarios nos indican q entre los compañeros empieza a haber malestar contra el comportamiento de Luca y enchufe. #Masterchef pic.twitter.com/CDhzMn80Wv — La Reina Cotilla (@La_Reina_co) May 29, 2023

Por su parte, Francesc echaba más leña al fuego al llamar «tonto» a Luca después de un comentario de Jotha criticando como el tiktoker había comentado que ahora se estaba mejor en la casa porque se habían ido los «cuatro viejos». «Dice el otro: ahora que se fueron los 4 viejos la convivencia mejor…Luego pedirá respeto», escribía el DJ. A lo que Francesc contestaba que «que quieres si el niño es tonto».

Que quieres si el niño es tonto…… https://t.co/cpfMTEGwN1 — Francesc MasterChef 11 (@francescmchef11) May 29, 2023

Lluvia de críticas en redes

Como era de esperar, las redes sociales se volvían a llenar de críticas a ‘MasterChef’ por el favoritismo con Luca y aplaudiendo la valentía de Jotha por enfrentarse a los jueces al decir lo que muchos piensan.

Jotha ha sido valorado como uno de los mejores por sus compis, a Luca ni le han votado porque casi potan probando su plato



Los jueces: Jotha, un paso adelante. Que eres uno de los peores



PERDONA? #MasterChef pic.twitter.com/yWUguSmjFf — Val² (@Valeerixg) May 29, 2023

Jotha siendo un día más el único que tiene los 🥚🥚 de llamar la atención sobre el favoritismo de Luca. Es de lo poco salvable de esta edición #MasterChef pic.twitter.com/X2RAS89orW — Auxi (@auximua) May 29, 2023

No es la primera vez que Jordi salta a defender la mi3rda de platos que hace el aspirante a personaje televisivo de las críticas de Jotha (que es el único que se atreve a decir algo) #MasterChef — Fon (@fon_lost) May 29, 2023

El plato de luca llevaba una pegatina con un vale para el Corte Inglés #MasterChef pic.twitter.com/MOlunSwaVA — Azarías (@HermanoDeRegula) May 29, 2023

Que el plato de Alex no estaba bien?

Y el de Luca si? Anda e iros a cagar!!

Si ha hecho (le han hecho) un mísero puré de calabazas, y tres trozos de carne mal hechos, cuando decía que iba a hacer un tataki…#Masterchef — {S} 😏 (@Silvia29tauro) May 29, 2023

No entiendo qué le pasa a este hombre conmigo. Mira que decir que mi puré, mi cacho pollo y mi tortilla francesa no estaban a la altura y quejarse del tongo que hay para que yo permanezca. Jopé, pues que lo enchufen a él o que ponga un fajo de billis, no te digo… #Masterchef pic.twitter.com/Qe80jKEQKk — Cancerverus (@ancerverus) May 29, 2023

De verdad no entiendo las valoraciones de los jueces y ya no es únicamente por el claro enchufismo que hay con Luca. No entiendo el acoso y derribo con Jotha, ni las valoraciones a Alex ni Jorge Juan… es una pena de programa #MasterChef — Inma (@acuario21in) May 29, 2023

¿En serio esto es evolución? Lo del plato limpio no era difícil, sin son tres trozos de carne con un par de trozos de verduras. Muy distinta vara de medir entre concursantes. #MasterChef pic.twitter.com/1NwED3DM88 — sdt ✨ (@srta_sdt) May 29, 2023

Lo recordáis? Si, este chico hizo un plato fallido y se le trató como una MIERDA en el programa. Jordi estampó el plato que preparó contra el suelo. Era un chico educado q respetaba la cocina.

Luca, se pasa la cocina por el forro, no cocina y se le hace la ola.#MasterChef pic.twitter.com/XV5PWj6mFe — 🍥FDR 🍥 (@frikidelrecreo) May 29, 2023

Si el plato de Saray lo hubiese hecho Luca:



"Muy bien Luca, por lo menos no te has cargado el producto… sube a la galería." #MasterChef pic.twitter.com/pDXY3w7mCd — Lord Samuel Vimes (@duque_de_Ankh) May 29, 2023

El plato de Luca en la final #Masterchef

Los jueces: Gran evolución Luca pic.twitter.com/lpq38uwifp — Manuel (@Blake1725) May 29, 2023

La audiencia cada vez que salvan a Luca. #Masterchef pic.twitter.com/lzSmfe2EmU — CookieTriki (@cookietriki) May 29, 2023