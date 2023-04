El jurado de ‘MasterChef’, a degüello contra Jotha tras desmontar el ‘tongo’ del programa

La semana pasada, Jotha no se quedó callado y cuestionó al jurado de ‘MasterChef’ por su favoritismo hacia Luca. Algo que parece que los jueces del talent culinario de TVE no le perdonan a decir por sus comentarios durante la valoración de su plato este lunes.

Y es que si ya la semana pasada Jordi Cruz se mostró muy duro con Jotha, este lunes tanto el chef catalán como Pepe Rodríguez han ido mucho más allá después de lo sucedido la semana anterior.

Ya de primeras, antes de empezar la valoración se notaba a los jueces de ‘MasterChef‘ muy tensos con Jotha. «Jotha tu plato no está rico y no está bien pero como tú tienes esta forma de opinar sobre nuestra opinión de una forma pasota y desagradable lo voy a dejar ahí. Tu plato no está rico, no hay aprovechamiento del marisco y las tostas son muy malas. Y entendemos que con el marisco que había podías haber sacado algo mejor y por el acento que tienes más aún», le aseguraba Jordi Cruz.

Aunque en esta ocasión era Pepe Rodríguez el que se mostraba aún más contundente con él. «A veces también es verdad que la gente se puede equivocar de programa. Por ese tono desafiante que a veces gastas, es una pena porque te pierdes muchas cosas. Llega un momento que pienso para qué te voy a contar cosas si no lo vas a coger para mejorar. Hay un momento en el que digo me interesa tres narices tu plato Jotha», le soltaba Pepe.

Pepe (@Pepe_elBohio): "Si no coges lo que te decimos para aprender, me interesa tres narices tu plato, Jotha"#MasterChef



⭕ https://t.co/RO5snn4oew

«No, quiero decirte que ese picadillo de moluscos con cantidad de pimiento no sé que que no sabe a nada y no está aliñado. Es todo como un puré y no distingues lo que hay. Si lo quieres tomar para mejorar tú fenomenal. Si lo que quieres es desafiarnos, que pena», sentenciaba el jurado de ‘MasterChef’.

Después, Jotha era el que se confesaba. «Soy consciente de que tengo una actitud chulesca y no me desagrada porque soy así. Siempre hay que mejorar la personalidad de cada uno, pero al final el que tiene inteligencia y la quiere utilizar la utiliza y el que no, no la utiliza», defendía él.

"El que tiene inteligencia y la quiere utilizar la utiliza. Y el que no quiere, no la utiliza" @jothamchef11 #MasterChef

Las formas del jurado de ‘MasterChef’ no pasaban desapercibidas en redes sociales. Así, eran muchos los fans del programa que condenaban la actitud del jurado hacia Jotha y lo comparaban con el favoritismo y la forma de tratar a otros concursantes como Luca.

