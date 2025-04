Pepe Rodríguez admite por qué no le gusta 'MasterChef' y lo que suelta del programa trae cola

Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz llevan trece años ejerciendo como miembros del jurado de 'MasterChef', el talent de cocina de TVE. Sin embargo, al primero sigue sin gustarle el programa, como así ha reconocido él mismo en una entrevista concedida a Mara Torres en 'El Faro', de Cadena SER.

"Si mañana acaba 'MasterChef', yo estoy en mi casa feliz", asegura Pepe Rodríguez. El cocinero confiesa que no ha querido ver las primeras entregas del concurso en los que participó, "por vergüenza" y por evitar alimentar la sensación de "qué hago yo aquí". Una sensación que le sigue acompañando a día de hoy, pese a llevar tantas temporadas a sus espaldas.

"Si hubiese estado en otro momento físico, psíquico o económico, pues a lo mejor no lo habría cogido, pero en ese momento fue una tabla de salvación. Me pagaban más de lo que yo estaba ganando en el restaurante, es tan tonto y sencillo como eso", explica el dueño del restaurante El Bohío. Además, deja claro que "la tele no me gusta". "Pero sé que podría hacer muchas cosas en la tele", añade.

Pepe Rodríguez: "En 'MasterChef' digo lo que quiero y hago lo que quiero"

Pese a esto, Pepe Rodríguez confiesa que está "feliz de la vida" en el programa. "Ya le he cogido el gusto. Lo domino, estoy encantado, estoy como en salón de mi casa, digo lo que quiero, hago lo que quiero, cuento lo que quiero. Me río, me divierto… Hasta que he entendido lo que era la televisión, que tampoco lo sabía", reconoce.

Sin embargo, el jurado de 'MasterChef' insiste en que "sigue sin gustarme" el programa. "Entiendo que haya millones de personas a las que les pueda gustar. Yo haría un programa de cocina que no lo vería nadie, porque eso que me gusta a mí le gusta a 1.200 cocineros y 1.200 aficionados a la cocina. Al resto, no", sentencia.

La estrella Michelin que obtuvo por El Bohío le llegó meses antes de fallecer su padre. "Ambos vieron los éxitos del Bohío", reconoce, orgulloso. Sobre aquel momento, Pepe Rodríguez recuerda que "por aquel entonces no se enteraba nadie, no había ni gala. A mí me llamó Berasastegui para decírmelo y no sabía ni qué me habían dado".

"A nosotros nos vino grande porque hacíamos lo que podíamos y no teníamos toda la infraestructura que requiere un restaurante de esos, pero nos dio un empujón porque fuimos el segundo restaurante de Castilla-La Mancha que conseguía una estrella Michelín y en Toledo no había ninguna", concluye.