La historia de este concursante de 'MasterChef' con un vínculo con Pepe Rodríguez ya se ha visto medio millón de veces

Hace justo una semana que arrancó 'MasterChef 13' y ya tenemos al primer concursante que se ha viralizado por algunos de los momentazos que dejó en el primer programa. Hablamos de Emilio, el concursante de Toledo que no tuvo reparos en darle un gran zasca a Pepe Rodríguez.

Así, en la fase final del casting de 'MasterChef', Emilio se presentó ante los jueces y no dudó en decirle a Pepe que "yo soy paisano tuyo". "Soy de La Nava de Ricomalillo, un pueblo de Toledo", le explicaba el castellano manchego al chef de El Bohío.

Pero fue justo después cuando Emilio se vino arriba y le dio un monumental corte a Pepe Rodríguez. "Los de Illescas como estáis un poco más junto a Madrid sois un poco más pijillos", le soltaba. "En trece años que llevamos grabando 'MasterChef' nunca le habían llamado pijo", recordaba Jordi Cruz.

Después es Samantha Vallejo-Nágera la que se lleva un chasco al preguntarle por que le ha dicho su abuela de que se haya presentado al programa. "Hombre pues mi abuela desde el cementerio yo creo que poco dirá", le respondía tal y como se puede ver en un vídeo que acumula 572.500 reproducciones.

Pero no es el único vídeo de Emilio que se ha viralizado en esta semana. Y es que en otro momento, el concursante de 'MasterChef 13' comentó que siempre le han hecho sentir inferior. "Como toda la vida me han estado diciendo que soy inferior y que no soy capaz de sacarme algo me lo creo", empezaba diciendo. "¿Qué te importa lo que digan los demás?", le replicaba Jordi Cruz.

Mientras Samantha se interesaba por saber qué le decían. "Mi hermana me ha dicho muchas veces que no voy a sacarme la carrera y yo sé que es porque estoy haciéndola con una beca. En mi familia estamos un poco escasitos y sin esa beca yo no podría estudiar", confesaba.

"Seguro que te han dicho que no lograrías las cosas desde mucho antes de la universidad y que también te comentaron que no ibas a entrar en MasterChef", le comentaba entonces Pepe Rodríguez. "Créetelo un poquito y si algún día te hace falta dinero para ir a la universidad me lo pides", terminaba diciendo el chef conmoviendo al concursante de 'MasterChef 13' y a todos los que han visto el vídeo que acumula 481.000 reproducciones.

¿Quién es Emilio, el concursante de 'MasterChef 13'?

Es vecino de La Nava de Ricomalillo (Toledo), una aldea de unos 500 habitantes. Compagina sus estudios en Derecho con su pasión por crear contenido de humor, de cocina y de lifestyle en redes sociales. Su cuenta en TikTok acumula 238.4K seguidores. Es alegre, dicharachero, espontáneo y tiene don de gentes.

¿Un defecto? Según él, su impulsividad. Su sueño es triunfar haciendo lo que más le gusta y convertirse en el orgullo de su madre y de sus sobrinos. Amante de la moda, se define como un auténtico “Fashion Victim”. Sus concursantes favoritas de ‘MasterChef’ son Ofelia y Marina Rivers, porque se parecen a él al ser transparentes y originales.