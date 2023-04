Este concursante de ‘MasterChef’ representa a toda España al denunciar el «tongazo» de Luca

Si hay un concursante que está resultando muy polémico en esta undécima edición de ‘MasterChef‘ es Luca. Rara es la gala en la que el tiktoker no da que hablar. Y este martes no ha sido menos después de salvarse de la eliminación después de haberse querido librar de la prueba asegurando que estaba mareado. Una salvación que ha indignado a Jotha, que se enfrentaba a los jueces.

Así, este martes, los delantales negros se enfrentaban a las temidas batallas. En la primera de ellas tenían que hacer las mejores alitas con salsa de miel y mostaza. Y pese a que durante la cata, el jurado había felicitado a Fray Marcos, finalmente elegían a Jorge Juan y a Luca como los mejores de la batalla.

Al escuchar el veredicto de los jueces, Jotha se revolvía en la galería. «Estoy flipando. Yo si estoy abajo estaría rabioso, no, lo siguiente», insistía el concursante. Al escucharle, Pepe Rodríguez le preguntaba si le ocurría algo con Luca. «Me parece injusto que se haya salvado y si estuviera abajo me parecería humillante estar ahí abajo», sentenciaba Jotha.

«Me parece que han cocinado varios mejor que Luca», insistía Jotha. «¿Quién?», le preguntaba Samantha. «Fray Marcos, Merce…», defendía el concursante. «Pues bájate con nosotros a hacer la cata», le espetaba Pepe Rodríguez. «Si e invitáis bajo», les desafiaba. «La próxima vez te preguntaré quién te parece que debe subir o no», le contestaba Pepe.

«Jotha a mí me parece una falta de respeto bastante gorda sobre todo a nuestro trabajo. A nosotros que las hemos probado, que tenemos unos cuantos años más que tú, cuando dices es injusto. Aquí hay un jurado. Y cuando dices es humillante ahí ya me mosqueó cuando estás a veinte metros y no lo has probado», le recriminaba indignado Jordi Cruz.

Aplausos al ‘guantazo’ de Jotha al jurado de ‘MasterChef’

Un momento de mucha tensión después de que Luca además confesara que había sido él el que había robado el helado de su amiga Marta en la prueba de eliminación de la gala de este lunes. Lo que ha provocado que la audiencia de ‘MasterChef’ haya aplaudido el ‘guantazo’ de Jotha al jurado.

Podría haber elegido cualquier idioma para hablar pero Jotha ha elegido el idioma de la verdad para decir lo que todos pensamos de Luca #MasterChef — nuria (@nuriasanchez11) April 18, 2023

Jotha me cae fatal pero esta vez ha dicho una verdad como un templo #MasterChef — Letthemlive 💜 (@BM_MLSB) April 18, 2023

Jotha es un rey.

Fin #MasterChef — Emilio Cillero (@emiliocillero) April 18, 2023

A mí lo q me parece una falta de respeto es no haber expulsado a Luca después de haber robado VOLUNTARIAMENTE a una compañera en una eliminación. #MasterChef — Noel Ganados 🇺🇦 #NAFO (@noelganados) April 18, 2023

No si al final le pegan una bronca mas grande a Jotha que al niño ese por robar el helado. Unas cuantas barbaridades ha soltado Luca en el balcón ese y nunca le han llamado la atención. #MasterChef — MrsMadox (@MrsMadox1) April 18, 2023

Pues Jota lleva toda la razón del mundo. Antes que Luca hay otros como Merce lo han hecho mucho mejor. Como se huele que queréis que se quede Luca para dar espectáculo y no cocina #MasterChef @MasterChef_es — AlbaTH♑ (@Alba_t_h) April 18, 2023

Estoy flipando, enserio Luca????

Que Fray Marcos ha sido mil veces mejor!! LO FLIPO! #MasterChef

Olé tú, Jotha, por decir lo que TODA ESPAÑA piensa. — Inma🦋 (@Inmaaa26) April 18, 2023

Bravo Jhota por no callarse denunciando la injusticia y el tongazo que hay este año con el insoportable de Luca, ojalá más valientes como él #MasterChef — Lady Ja Ja (@ladyjajaja) April 18, 2023

jotha hoy ha dicho verdades como un templo #MasterChef — maru 🦋 (@marupedi98) April 18, 2023

Con lo de Luca se están cargando la credibilidad del programa. #MasterChef — Bosman Navarro (@costann) April 18, 2023

Se están riendo en nuestra cara, de verdad #MasterChef pic.twitter.com/GqCQAeroYe — Mercedes (@mercedes_s_s_) April 18, 2023

Claro que sí, Jordi, ahí hay un jurado: impresentable, bochornoso, sin criterio, comprado, parcial, injusto… Haberlo lo hay, pero es una fábrica de tongos, se os ve el plumero y la cara de cemento. Ya me he quedado agusto. #MasterChef — SensualArt (@SensualArt_Foto) April 18, 2023

#MasterChef @jothamchef11 Bravo!!!!! Bravo por decir ahí lo que todos pensamos. Hay que ser muy valiente. — Crystall (@ladycristall) April 18, 2023