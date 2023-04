Piden la expulsión disciplinaria de Luca ante lo ocurrido en ‘MasterChef’: «Fuera ya, chorizo»

Ya es habitual que cada vez que entra en juego el abatidor en ‘MasterChef‘ se produzcan discusiones y malos rollos entre concursantes. Y es lo que ha sucedido este lunes durante la prueba de expulsión de la séptima gala de ‘MasterChef 11’ entre Luca y Marta.

Era una prueba en la que los jueces del talent culinario de TVE proponían a los delantales negros un reto: tenían que lidiar con el fuego y la nieve. Así, se encontraban con la tarta Alaska, un postre que triunfó en los años 70 compuesto de un merengue, un helado y un bizcocho.

Ya antes de empezar la prueba, los jueces de ‘MasterChef 11’ bromeaban con el tema del abatidor. «En el abatidor seguro que no lo marcan y habrá el caos habitual», comentaba Jordi Cruz. «Es el talón de Aquiles, siempre pasa algo», apostillaba Edu Soto, que era el invitado de la prueba. Un pronóstico que se terminaba cumpliendo con Luca como protagonista.

Y dicho y hecho. En el momento de meter las diferentes elaboraciones en el abatidor y a la hora de que cada uno recogiera la suya se producían los problemas. Era Marta la que se quejaba de que uno de sus compañeros le había robado su helado.

«Yo tenía ahí uno Luca, no se puede», le recriminaba Marta a su amigo. «Amor, este es mío, yo tenía tres», defendía el tiktoker. «Pues a mi me falta un helado, yo tenía uno a la izquierda y dos a la derecha», insistía Marta. «Cariño, el mío, el mío y el mío eran míos», volvía a decir Luca de muy malas maneras a su compañera.

«El helado era lo más difícil cariño, es lo que hay», terminaba de decirle Luca a Marta. Por si fuera poco, Luca no paraba de abrir el abatidor provocando la indignación de sus compañeros. «Luca así no», le decían muy cabreadas tanto Ana como Marta. «No abras más por favor», espetaba Marta. «Qué vale pero tengo que controlar mi helado y lo tengo que mirar. Sois muy egoístas», replicaba Luca.

Finalmente, Marta se quedaba sin su helado y tenía que recibir la ayuda de Jotha, que le daba el helado que le había sobrado para que pudiera llevar a cabo su tarta.

En el momento de la valoración de los jueces, llegaba la gran polémica y enfrentamiento con Luca señalando a Ana como la que había robado el helado a Marta. «Puedo garantizar que el helado lo he hecho yo, el de Marta seguro que no es. A la última que vi cerrar la nevera ha sido a Ana, pero no puedo garantizar que haya sido ella», aseveraba el tiktoker. «Me parto el culo. Tenía 100% localizado mis helados, si él es un chorizo no es mi culpa», le espetaba la andaluza.

El público de ‘MasterChef’ clama la eliminación de Luca

Sin embargo, los jueces dejaban caer que el ladrón podría ser Luca. Y eso mismo pensaban los espectadores. Así, las redes se han llenado de mensajes pidiendo la expulsión. Pero Luca se ha terminado salvando y continuará una semana más como concursante en ‘MasterChef 11’.

Que Luca esté salvado después de chorizar el helado de la peña me parece un sinsentido #MasterChef — Irenee:) (@IreneMinSuga97) April 17, 2023

Lucas eres un puñetero ladrón, EXPULSION YA!!! #Masterchef — juanitoperezlopez (@juanitoperezlpz) April 17, 2023

Estamos revisando las imágenes para ver como Luca ha robado un helado y como ni de coña está cocinando él. #MasterChef pic.twitter.com/hjvT2Mt9QI — Sra😼Prozac (@SraProzac) April 17, 2023

CHORIZO Y MENTIROSO SOLO METES DOS BOTES



#MasterChef pic.twitter.com/HVBNe0YWDy — Flor 🔸 (@DeFlorAlcielo) April 17, 2023

Que casualidad luca estaba súper líquido y ahora lo tiene perfecto AH #MasterChef — ANDRIU💃🏼🤪 (@parradista_00) April 17, 2023

Luca no ha hecho eso si no se le ha visto cocinar ni una vez solo hacer el parioe vamos no me jodas #MasterChef — 🏳️‍🌈Isabel 💙❤🐍 (@Imrosariom_01) April 17, 2023

Por dios que echen a Luca ya de verdad es que no se que pinta ahi #MasterChef — virtually dead (@__Youtai) April 17, 2023

Por favor que vean si fue Luca que se llevó el helado de Marta y lo eliminen disciplinariamente #MasterChef — Lily (@LilyTVFan) April 17, 2023

Hay un 98% de posibilidades de que el culpable del helado sea:

#MasterChef pic.twitter.com/XmLMZp11b9 — Lord Samuel Vimes (@duque_de_Ankh) April 17, 2023

30.000 cámaras en el plató y nadie puede decir quién ha robado el helado? #MasterChef — Rayo Castellanizador (@Elyseo58) April 17, 2023

Se salva Luca robando helado !!! #MasterChef — Puigdemocho (@pericod56233738) April 17, 2023

Por dios que larguen a Luca de forma directa ya. Es la cosa más insoportable del mundo. Que pereza por favor.#MasterChef — Pablo Heres (@pablogijon) April 17, 2023

Luca MIENTE, sólo ha metido 2 helados. #MasterChef — Telemaníaco (@Telemanaco1) April 17, 2023

Pepe: "Lucas tiene una montaña por lo menos" es acojonante el enchufe de este tío 🤢 #MasterChef — Narcotica (@karilla) April 17, 2023

Estoy pensando muy seriamente no volver a ver el programa hasta que se vaya Luca. #MasterChef — Pepita Trece (@Pepita_1306) April 17, 2023

Pues si no hay "var" en #MasterChef me huele a lo que decía la Patricia Conde, que los mismos del programa lo han robado para que se lie parda… porque mira que es fácil enseñar quien ha sido el ladrón… y si no lo enseñan es por algo… — Alberto Martínez – Develoldper (@Oyagum) April 17, 2023

No sacan la grabación porque sabemos todos que Luca robó el helado y así mantenerse en el programa con otra artimaña más #MasterChef — Á n g e l ⚡ (@AngeeeelRM) April 17, 2023

Luca se salva con el helado de otra persona y no lo sancionan? Alucino con el criterio de este programa! #MasterChef — Rutis (@rutjes5) April 17, 2023

Es una pena que no podamos saber quién cogió el helado. Si hubiésemos tenido cámaras grabando… CALLA, QUE ESTAMOS EN UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN CON 50 CÁMARAS.



#masterchef — Miguel Ríos 🔻 (@mikealicante) April 17, 2023

No miran la grabación porque se les descubriría el «pastel» porque el programa está ayudando a Luca#MasterChef — Lidia 🕊️ (@lidiaobliviate_) April 17, 2023

Joder si Luca está reconociendo que miente!!! Por que no miran las camaras. Si se salva no será justo y será muy evidente que aquí hay un tongo increíble!! #MasterChef — Eva Gonzalez Carrero (@EvaGonzalezCar2) April 17, 2023

Luca robó el helado 😅🤪😂😂😂 yo solo le vi poner dos 🤣🤣🤣 eliminarlo por favor ! #MasterChef — Magda Otero (@OteroMagda) April 17, 2023

Que echen al ladrón!!! Luca fuera ya!!!#MasterChef — Anuska#5 (@5_anuska) April 17, 2023