Ponen sobre la pista cuál es el insospechado ‘enchufe’ de Luca en ‘MasterChef’

Parece que no hay edición del talent culinario sin polémica. Tras todo lo sucedido en la última edición de ‘MasterChef Celebrity’ con las acusaciones de Patricia Conde y las drogas; esta undécima temporada no está exenta tampoco de grandes enfrentamientos y polémicas. Desde la primera gala la audiencia ha cuestionado el favoritismo de ‘MasterChef‘ y del jurado con Luca, el tiktoker.

Y es que desde el primer día ha llamado mucho la atención como el jurado siempre le permite todo a Luca y como consigue salvarse casi de cada prueba de eliminación a pesar de que siempre se escaquea en las pruebas de equipo.

Tampoco ‘MasterChef’ penalizó a Luca cuando confesó haber robado el helado de Marta después de haber jurado y perjurado que él no había sido. Ni tampoco cuando fingió un mareo para no cocinar como le sucedió en su día a Carmen Lomana.

Así, es rara la semana que la actitud de Luca no cabrea a la audiencia. Y es que son muchos los espectadores que consideran que el italiano tendría que haber sido expulsado hace mucho. Y no solo no le expulsan sino que muchas veces el jurado incluso le premia.

¿Pero a qué se debe esta protección del jurado y del propio programa a Luca? ¿Por qué entró el tiktoker al talent a pesar de tener un muy bajo nivel de cocina? Pues bien, en las últimas semanas, son varios los espectadores de ‘MasterChef’ los que han denunciado el posible «enchufe» del concursante.

Si en la octava edición de ‘MasterChef’, la audiencia ya condenó el enchufe a Juana por ser la portera de Huga Rey, estilista de ‘MasterChef’ y hermana de Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, productora responsable del programa; ahora vuelve a salir a la luz un nuevo caso de nepotismo hacia Luca por la relación que podría tener el talent con su padre.

Las redes destapan el posible enchufe de Luca en ‘MasterChef’

Así, son muchos los que han descubierto que el padre de Luca podría ser Alberto Dazi, director general de Ofistrade en Barcelona. Y curiosamente esa sería una empresa distribuidora de alimentos de El Corte Inglés, el patrocinador oficial de ‘MasterChef’ desde los inicios del programa.

acabo de leer esto y estoy flipando:

Alberto Dazi (Director General de Ofistrade en Barcelona) es el padre de Luca, uno de los empresarios más ricos de España y proveedor de El Corte Inglés. (Proveedor de masterchef desde hace muchos años) de ahí la protección a luca #MasterChef — tri ☼🍀 (@goIdenleigh) May 16, 2023

Una duda ¿es cierto que Alberto Dazi padre de #Luca es director general de Ofistrade, una de las principales empresas españolas de importación y exportación alimentaria, siendo uno de sus principales clientes El Corte Inglés, principal proveedor de alimentos del programa? — 👼 elangelitoritmiquero 👼 (@angelritmiquero) May 9, 2023

Eso parece. Hipercor como cliente de Ofistrade en su web. Y Alberto Dazi director general de Ofistrade segun su Linkedin. Confirmado. Y el nepotismo? Bien, gracias 🖕 — Paz Fernández (@Paz_FB9) May 9, 2023

Su papa es el dueño de Ofistrade, una empresa distribuidora de alimentos para el Corte Ingles, entre otros tantos…

Creo que esta claro el porque de tanto "JiJiJaJa" con el niñito… — 👽 (@acidonyou) May 17, 2023

@MasterChef_es @alexmchef11 @jothamchef11 tenéis algo que decir,que Alberto Dazi padre del niñato enchufado en El programa su mayor logro sea una tortilla?

Ahora se entiende el por qué @jorgejmchef11 va todo el día lamiendo el culo de Luca…

Que puta Vergüenza — Caravan15 (@Caravan1511) May 17, 2023