Yulen Pereira le dice a su madre que ha roto con Anabel en ‘SV’ y su reacción es muy sorprendente

Uno de los momentos más esperados de la cita dominical de ‘Supervivientes 2023‘ con los espectadores es la visita de Yulen Pereira a su madre. El joven, que está en boca de todos por su sonada ruptura con Anabel Pantoja, ha acudido a los Cayos Cochinos en calidad de invitado. Precisamente el que fuese concursante hace un año ha podido ponerle en día a su madre sobre su comentadísima ruptura.

«Solo hay una cosa que no está bien y es lo que te quiero contar, pero que no te afecte al concurso. Tranquila. Anabel y yo no estamos juntos», ha comentado Yulen. En ese momento, la reacción de Arelys era la más buscada puesto que siempre se ha rumoreado la escasa aprobación que le ha dado a la joven como pareja de su chico. La primera reacción de Arelys ha sido preguntar: «Y eso, ¿por qué?». «Fue como hace un mes, Escúchame, ella está bien. Yo estoy bien, la familia está bien. todo ha acabado bien. Tú tienes que centrarte en esto. Lo de fuera es de fuera», le ha trasladado él. «Pero todo está bien? ¿Seguro?», ha vuelto a repetir visiblemente preocupada ante lo que su hijo le ha comunicado: «Todo bien, tranquila mamá».

Poco después, la madre de Yulen Pereira se ha abierto al apuntar: «Bueno pues me está dando una noticia que entiendo que España ya sabe y yo me acabo de enterar. Lo siento muchísimo. Me duele mucho aunque la gente pensaba otra cosa. Me duele. Entiendo que mi hijo me dará sus explicaciones y podré hablar con Anabel, pero me duele tener que escuchar esto aquí. Me duele bastante».

Unas palabras que han provocado las lágrimas de Arelys por lo que Ion ha tenido que intervenir diciendo: «Arelys tú tienes que hacer una cosa que es confiar en tu hijo. Si él te dice que él está bien y está todo bien, tú cree eso».

La llamativa reacción de Yulen Pereira en ‘Supervivientes’ al ser preguntado por Anabel Pantoja

Antes de que se produjese dicho encuentro, el presentador ha podido hablar con Yulen al que le ha preguntado por su ruptura con Anabel y la reacción de Arelys al conocer dicha ruptura puesto que el joven ha asegurado que su madre no sabe nada de dicha ruptura: «Arelys no lo sabe a menos que sea Esperanza Gracia, pero creo que no». Por su parte, el presentador le ha preguntado por la reacción de su madre al enterarse.

«Realmente lo va a pasar como un tupido velo. Creo que va a estar más emocionada de verme, escucharme y saber que está todo bien. No creo que le ponga como algo de magnitud o de prioridad», ha contestado en un primer momento. Ante la laxa respuesta del joven, Ion ha insistido en lo que supone una ruptura sentimental: «Hombre, que su hijo tenga una relación de amor o no creo que tiene la suficiente magnitud, ¿no'».

«Lo que le va a importar de verdad a Arelys es que yo esté bien, feliz y tranquilo. Siempre le ha importado eso desde el primer minuto que empecé con Anabel al salir de aquí y creo que será lo mismo», fue la reacción de Yulen Pereira. Ante ello, Ion Aramendi ha aprovechado para soltarle: «Si crees que va a sentir cierta indiferencia ya me estás contando todo. No pasa nada».