Un exnovio de Yaiza (‘Supervivientes’) sorprende con su respuesta a quién es ella realmente

Este martes, 18 de abril, Jorge Javier Vázquez ha charlado en ‘Sálvame’ con Jesús Leyton, exnovio de Yaiza Martín, actual pareja de Ginés Corregüela y concursante de ‘Supervivientes 2023’. Jesús y Yaiza estuvieron unos meses juntos que, para él, fueron un «sinvivir», según ha reconocido en el programa vespertino de Telecinco: «No se sabía por dónde iba a salir, qué es lo que iba a hacer».

«Me daba una inseguridad tremenda», asegura Leyton, quien explicaba que Yaiza desaparecía cuando menos se lo esperaba. Y le acusa de mentir en todos los aspectos de su vida: «Tenía que ir agarrado y viendo qué pasos daba, era muy complicado». Además, dejaba claro que su tipo de vida «no es la correcta ni la adecuada».

Jesús también ha reconocido a Jorge Javier que vivía en una duda constante, ya que no sabía «qué hacía», desaparecía durante horas y hasta desconfiaba de lo que aparentaba. «Fue en un coche que no era de ella y llevaba ropa cara que no sé si era falsa», desvela la expareja de la canaria.

Una de las cosas que más le sorprendió de Yaiza fue cómo se le presentó: «Me dijo, ‘¿tú sabes quién soy yo?’. Como dando a entender que era alguien importante en Canarias o en España». Pero, ¿quién es Yaiza en realidad?, quería saber el presentador de ‘Sálvame’. A lo que Jesús no supo qué responder, y se limitó a verbalizar un muy sorprendente: «Eso quisiera saber yo». ¿Tan oscura y misteriosa es?

El exnovio de Yaiza habla con Jorge Javier en ‘Sálvame’

Yaiza, evacuada de urgencia tras sufrir unas convulsiones en ‘Supervivientes’

Precisamente Yaiza ha sido una de las protagonistas de ‘Supervivientes 2023’ en las últimas horas, ya que ha tenido que ser evacuada de emergencia tras sufrir unas fuertes convulsiones. La canaria empezó a sufrir tales mareos, que acabaron con ella en el suelo. Esto provocó que fuese evacuada y atendida por los servicios médicos del programa.

Todo sucedió mientras estaba pescando. La novia de Ginés logró pescar un pez, y se dirigía a las rocas cuando repentinamente se empezó a marear. «Ya viene temblando», señaló Raquel Arias. En cuanto consiguió llegar a las rocas, la concursante se echaba las manos a la cabeza nada más sentarse.

«Se me duermen las piernas», aseguraba. Muy asustados, sus compañeros no sabían qué hacer. “»Ponla de lado, como los niños pequeños para que eche lo que tenga que echar», opinó Arelys, lo que provocó que la concursante vomitara y se quedara inconsciente. «Yaiza, ¿nos oyes? Danos alguna señal», decían los concursantes, mientras ella era incapaz de moverse ni de gesticular.

Minutos después de ser atendida por los servicios médicos y de encontrarse mejor, Yaiza volvió a sentirse indispuesta, comenzando a convulsionar. Y, nuevamente, la evacuaron de urgencia. Al devolverla a la playa, ya recuperada del todo, la canaria no tuvo ningún problema más de salud. «Tranquilidad, está restablecida, está bien, está norma. Tuvo bajones de tensión», explicó Carlos Sobera en ‘Tierra de Nadie’.