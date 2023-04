Nacho Abad da este corte de raíz a Jorge Javier por su incómoda pregunta en ‘Sálvame’

Este martes, Cuatro estrena ‘Código 10’, su nuevo programa de sucesos con David Aleman y Nacho Abad como presentadores. Y antes de su lanzamiento, ambos presentadores se han pasado por ‘Sálvame‘ para promocionar el programa.

Nacho Abad y David Aleman cebaban que en el estreno de ‘Código 10’ iban a dar una gran exclusiva de la que se hablará mucho. Pero ambos no revelaban nada más. «¿No nos podéis decir al menos de qué va o de qué caso?», insistía Adela González. «No te lo van a decir porque tienen cara de vaca mirando al tren», le espetaba Jorge Javier a su compañera.

Tras ello, Jorge Javier Vázquez se dirigía a Nacho Abad para lanzarle una pregunta. «Nacho yo te conocí siendo redactor del ¡Qué me dices! ¿Cuánto te entró a ti el gusanillo del mundo de los sucesos?», le cuestionaba el catalán. «Yo he hecho de todo, he hecho humor, he hecho política…», empezaba a responder.

«Tú ya eras mayor por entonces, yo era un chaval«, le espetaba Nacho Abad a su compañero con cierta sorna. «Yo ya empiezo a ser mayor para mucha gente», ironizaba Jorge Javier. «No, a mí me entró hace 23 años. Recuerdo que mi primer caso fue el asesinato de Rocío Wanninkhof. Empecé a trabajar cuando estaba con Ana Rosa y contigo en ‘Sabor a ti’ y a partir de ahí estos 23 años he seguido con sucesos», recalcaba Nacho. «A mí me confundían mucho con Jaime Cantizano», soltaba otra vez con ironía Jorge Javier Vázquez.

El corte de Nacho Abad a Jorge Javier: «Esas preguntas me dan pudor»

Después era David Aleman el que contó también que él había hecho de todo y desde hace 10 años empezó a hacer sucesos. «Oye a mí me daría miedo indagar en sus agendas», reconocía Jorge Javier a Adela González en alusión a sus compañeros. «¿Por qué? Yo tengo tu número», le soltaba Nacho Abad provocando la risa del catalán.

«No, es que el tener las fuentes y todo eso tiene que ser…», insistía Jorge Javier. «Es complicado», reconocía David Aleman. «Nacho está que no quiere hablar», aseguraba Jorge Javier. «Es que a mí estas preguntas me dan mucho pudor Jorge Javier, ya te lo digo«, terminaba de decirle Nacho Abad.