Toñi Moreno agita la conciencia con esta declaración ante la polémica de Ana Obregón

La maternidad de Ana Obregón a los 68 años a través de gestación subrogada sigue, y seguirá, trayendo cola. No hay nadie que no se haya pronunciado a favor o en contra de la decisión de la actriz de ser madre a su edad y con este método, que en España es ilegal. La última en dar su opinión al respecto ha sido Toñi Moreno, y lo ha hecho este domingo, 2 de abril, en su programa, ‘Plan de Tarde’.

Todos los colaboradores del espacio de TVE se mojaron sobre el tema del momento, y, Toñi Moreno, no se quiso quedar atrás. Como era de esperar, la presentadora salió en defensa de su compañera. Pues ella también fue mamá de su hija Lola a los 46 años, por eso no entiende que se la critique por su edad.

«¿Te parece poco de una persona que ha perdido a su hijo? ¿Y que después de perder a su hijo pierde a su madre y a su padre? Ese dolor, para Ana, es imposible de soportar. ¿Te parece poco que ella quiera suavizar ese dolor? Me gustaría saber cuál es el pecado de Ana, porque se le está machacando», comentaba Rosa Villacastín, una de las colaboradoras del programa vespertino de La 1.

Toñi Moreno en ‘Plan de Tarde’

Toñi Moreno sale en defensa de Ana Obregón: «Se han dicho barbaridades»

Además, consideraba que «es puro machismo. Si en vez de Ana hubiera sido Cristiano Ronaldo, que también ha hecho de las suyas con los hijos, o cualquier otro famoso, resulta que no se le cuestiona, pero a Ana sí». Fue en ese momento cuando Toñi Moreno tomaba la palabra para contar su propia experiencia: «Al margen de las opiniones, que, por supuesto, cada uno en su casa puede opinar lo que quiera porque para eso estamos. Yo creo que durante la semana se han dicho barbaridades sobre Ana García Obregón, en terrenos en los que ella no tiene nada que demostrar».

«Su decisión es absolutamente privada. Puedes estar de acuerdo o no, pero lo de cuestionarla como madre a mí me ha parecido indecente. Esta mujer no tiene nada que demostrar como madre. Ya demostró todo con Aless», aseguraba la presentadora, dejando claro que «ella va a ser una madre extraordinaria, ya lo sabemos».

Además, relataba su experiencia personal como madre a los 46 años: «Ella va a ser una madre extraordinaria, ya lo sabemos. Yo, que he sido madre con 46 años, cuando vi la portada me puse las manos a la cabeza. Siempre le recomiendo a todo el mundo que tenga los hijos a los 20 años, porque yo no puedo más con la vida. Los hijos hay que tenerlos jóvenes, pero, dicho esto, ella ha decidido tenerlo ahora». E insistía en que Ana iba a ser «una madre estupenda».