Jesús Manuel descuadra a Toñi Moreno con sus 4 sentenciadoras palabras contra Ana Obregón

Si hay un colaborador de Toñi Moreno en ‘Plan de tarde’ en TVE que no tiene pelos en la lengua es Jesús Manuel Ruiz. El ex-colaborador de ‘Sálvame’ suele ser siempre un verso libre en los programas que colabora. Y eso es lo que ha vuelto a demostrar este domingo con sus palabras sobre la maternidad de Ana Obregón a los 68 años.

Así, Toñi Moreno comenzaba este domingo su programa contando la última hora en torno a Ana Obregón. Tras conectar con una reportera desde Miami, la presentadora les preguntaba a sus compañeros su opinión sobre esta noticia que ha dado la vuelta al mundo. Y después hacía lo propio en su entrevista con Marta Sánchez.

Una vez más, Jesús Manuel Ruiz no se ha contenido al decir claramente lo que piensa. «Primero me gustaría decir que Ana García Obregón no es la que trae la maternidad subrogada a España, que parece que ha sido ella y antes ha habido mucha gente que optó por la maternidad subrogada», empezaba opinando el tertuliano.

Pero era después cuando Jesús Manuel Ruiz se mostraba rotundo ante una incrédula Toñi. «Me parece una aberración«, soltaba el colaborador haciendo uso de esta sentenciadora frase. «¿El qué?», le preguntaba la presentadora. «Todo lo que ha pasado esta semana», respondía él a lo que se escuchaba decir un «ahh» a Toñi Moreno.

«Para mí siempre va a primar el interés de un menor», recalcaba Jesús Manuel. «¿Pero qué te parece una aberración cómo se ha tratado el tema o lo que ha hecho Ana?», insistía Toñi sin entender bien lo que quería decir su compañero. «A mí me parece una locura lo que ha hecho Ana Obregón«, sentenciaba el periodista. «¿Pero por qué?», le preguntaba entonces Norma Duval.

«Porque tiene que primar el interés de un menor. Y cuando esta niña tenga 10 años, su madre tendrá 80», concluía Jesús Manuel Ruiz. «Es que cuando se va a los juzgados para los divorcios y custodias siempre es el interés del menor», añadía.

Rosa Villacastín tacha de «machismo» a las críticas a Ana Obregón

Al escuchar todas las críticas a Ana Obregón, Rosa Villacastín se mostraba muy clara al hablar de que todo era «machismo». «¿Cuál es el pecado de Ana? A mí me gustaría saber lo que ha hecho porque se la está machacando», se quejaba la periodista.

«En este país es puro machismo. Si en vez de ser Ana es Ronaldo que también ha hecho de las suyas con el tema de los hijos…», insistía Rosa Villacastín. «Si no tuviese pareja se diría lo mismo, no es machismo», le replicaba Jesús Manuel Ruiz. «Déjame que termine que yo no te he interrumpido», le pedía.

«A nadie se le ha cuestionado a Ana. A Ana se le cuestiona los años, si va a ser abuela, si va a ser madre. Si lo va a poder atender o no. ¿Quiénes somos nosotros y esta sociedad que hay que ver las cosas que pasan que me preocupan más las violaciones a niños que machacamos a esta mujer?», concluía Rosa Villacastín.