Marta Sánchez se pone en el disparadero con este retrato de Ana Obregón en TVE

Pese a que han pasado cinco días desde que Ana Obregón se situó en el centro de todos los focos por su decisión de volver a ser madre a los 68 años por gestación subrogada; se sigue analizando mucho la noticia y rumoreando sobre si en realidad esta niña puede ser hija de Álex Lequio, el hijo fallecido de Ana. Sobre todo ello ha hablado Toñi Moreno junto a sus colaboradores en ‘Plan de tarde‘ de TVE y también junto a Marta Sánchez.

La cantante visitaba ‘Plan de tarde’ para presentar su nuevo trabajo musical y hacer un balance de su trayectoria junto a Toñi Moreno. Pero la presentadora no ha dejado escapar la ocasión para preguntarle por su opinión de la noticia de Ana Obregón y más teniendo en cuenta que su representante es también Susana Uribarri, que estos días también está en boca de todos por si sabía la noticia o no.

«Yo a Anita la adoro, creo que es un ejemplo de mujer. Todos conocemos desde su juventud como es. Creo que bastante ha aguantado la pobre con persecuciones de la prensa y con líos. Ha sido un sinvivir su vida, ha sufrido mucho. Y se está cuestionando el tema de que tiene una edad para ser madre, pero si lo piensas es una mujer que va a vivir mucho. Y ponle que su hija Ana tendrá como poco 15-20 años, ¿Cuántos niños se quedan huérfanos a esa edad y siguen un camino y una vida?», reflexionaba Marta Sánchez.

Por todo ello, Marta Sánchez aseguraba que «es muy arriesgado juzgar a Ana por esto». «En España somos muy dados a juzgar sin saber las circunstancias de una persona y nos lanzamos a decir cosas sin tener una información antes. Yo creo que Ana se merece ser feliz y yo la veo jovencísima», añadía la cantante llevándose el aplauso de Toñi Moreno y de todo el público.

La clara opinión de Toñi Moreno: «Los hijos hay que tenerlos jóvenes»

Un aplauso de Toñi Moreno a Marta Sánchez que llegaba después de que la presentadora ya se hubiera manifestado sobre este asunto. «Uno en su casa puede opinar lo que quiera porque para eso estamos. Pero creo que durante toda esta semana se han dicho barbaridades sobre Ana García Obregón en terrenos en los que ella no tiene nada que demostrar», destacaba Toñi; en alusión a las numerosas críticas que ha recibido la actriz y presentadora.

«La decisión que ella ha tomado es una decisión absolutamente privada. Que tú puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero a mí cuestionarla como madre me ha parecido indecente porque esta mujer no ha tenido nada que demostrar como madre. Ya lo demostró todo con Álex», proseguía defendiendo Toñi Moreno.

Tras ello, Toñi Moreno, que también fue madre tarde, ha hecho su profunda reflexión en ese sentido. «Yo que he sido madre con 46 años, yo cuando vi la portada me puse las manos en la cabeza porque siempre le digo a todo el mundo que le recomiendo que tenga a sus hijos con 20 años. Yo creo que los hijos hay que tenerlos jóvenes», aseveraba la presentadora.

«Pero dicho esto. Si ella ha decidido tenerlo ahora, va a ser una madre estupenda», sentenciaba la presentadora asegurando que iban a analizar el tema de Ana Obregón desde todos los puntos de vista con expertos. «Una psicóloga prenatal nos va a decir como tratar a esa niña para que no sienta que está rellenando el vacío que tiene su madre. Y el hueco de un hermano que ya no está o no sabemos bien el qué es», concluía la presentadora.