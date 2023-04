«Robo, tongo»: Indignación mayúscula por lo captado aquí con Bosco en ‘Supervivientes’

Como viene siendo habitual, la nueva gala de ‘Supervivientes 2023‘ ha comenzado con la participación de los concursantes en un decisivo juego de localización. Una dinámica que han jugado por rondas y que ha provocado la penalización de Bosco Martínez-Bordiú durante la misma.

Tal y como ha explicado Laura Madrueño desde la playa de juegos, los concursantes debían sortear diferentes obstáculos sobre el mar. Cabe remarcar que los náufragos no debían tocar el agua. Así lo ha hecho el citado concursante que se situaba a la cabeza de la prueba frente a su principal adversario, Asraf Beno.

Una vez han llegado a la arena, los dos supervivientes debían meterse en una «jungla» de aros en la que tampoco debían tocar la arena. Ha sido precisamente en este momento cuando Bosco, al borde de tocar la campana que simbolizaba su victoria, ha pisado antes de agitar la mencionada campana.

Al menos así se lo ha comunicado la presentadora del reality desde los Cayos Cochinos. «Bosco, has tocado la arena. Tienes que volver me dice el pirata», le ha comunicado, lo que ha provocado que Asraf le adelantase y ganase la prueba. «Tiene que sonar la campana, me dice la organización, y yo te he visto caer antes de tiempo», ha proseguido diciendo la presentadora.

«Vaya robo»: la audiencia de ‘Supervivientes 2023’ explota por Bosco Blach

Por su parte, Jorge Javier ha apuntado desde el plató: «No quiero saber el cabreo que debe tener Bosco en estos momentos». Un malestar extensible a las redes sociales donde los espectadores de ‘Supervivientes 2023’ no han dudado en criticar la decisión de la organización con comentarios como «¡Vaya tomadura de pelo!». También se han podido leer críticas como «menudo robo» o «tongazo».

Bosco no se ha caido, HA BAJADO PARA TIRAR DE LA CAMPANA.



EXPLICAD BIEN LAS P PRUEBAS QUE SIEMPRE PASA IGUAL. CHAPUZAS.



VAYA PUTA TOMADURA DE PELO!!!!#SVGala7 pic.twitter.com/5j84hBKRqC — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 ( check azul ) (@ElMiticoBarbas) April 13, 2023

Bosco había ganado la prueba. Menudo tongo!#SVGala7 — Natalia 😊 (@LiaTaNa_) April 13, 2023

#SvGala7 Bosco ya había acabado, se lo han quitado por la jeta. — Floreta!! (@FloretaPetita) April 13, 2023

Madre mía. Pedazo de prueba que se ha marcado otra vez Bosco y a última hora le dicen que no y gana Asraf?, mira de verdad 😤#SVGala7 — S͜͡a͜͡b͜͡r͜͡i͜͡n͜͡a͜͡ ☾ (@_SrtaSabrina_) April 13, 2023

Menudo tongazo para Bosco #SVGala7 — C R I S (@agui1d_) April 13, 2023

Q Bosco de cayó donde? Justo ahí suelta la mano y toca la campana…q no sonó? Estamos de coñA o q 😡No puedo con estas trangalladas #SVGala7 pic.twitter.com/3Gn9kNKrl3 — 💃🏻ConBata Y peineta💃🏻 (@ConBatayPeineta) April 13, 2023

https://twitter.com/joselu_tv/status/1646614254357716993?s=46&t=JlFYLjnCA7ldF57J-fWsRA

PERO SI NO HA TOCADO SUELO PEDAZOS DE TONGISTAS @Supervivientes #SVGala7 — Marta♎️ (@martitaO22) April 13, 2023

Madre mía ñe hacen trampa a Bosco para que gane Asraf

Qué increíble!!

Otra trampa mas y me voy a Antena3#SVGala7 — La Bruja Cotilla (@Brujaycotilla) April 13, 2023

Que injusto lo de Bosco #SVGala7 — Itsmimilife (@itsmimilife) April 13, 2023

Que se han inventado para que no ganara Bosco con el circuito que ha hecho?? Menuda tomadura de pelo!!! Sinceramente… Todo lo hacen igual#SVGala7#TeamBosco — Raquel 🤍 (@raquelmpmlg) April 13, 2023