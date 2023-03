Laura Madrueño: Última hora de su estado de salud tras su incidente en ‘Supervivientes’

Este jueves, en plena emisión de la gala de ‘Supervivientes 2023‘, Laura Madrueño daba el susto al sufrir un pequeño percance en directo. Y es que la presentadora sufría un pequeño mareo por las altas temperaturas que estaban haciendo en Honduras.

Así, la propia Laura Madrueño confesaba que había sufrido un breve vahído por un golpe de calor. «Os lo cuento para poner en valor el esfuerzo titánico que están haciendo nuestros concursantes. En la última conexión en directo casi me caigo porque se me ha nublado la vista. Me ha dado un golpe de calor, así que imaginaros», relataba la presentadora.

«Yo estoy hidratada, alimentada y descansada así que imaginar lo que es estar aquí, en estas condiciones de humedad, de temperatura con nuestros supervivientes. Yo no soy un ejemplo, el ejemplo son ellos», recalcaba Laura Madrueño dejando claro que lo que le había pasado a ella no era nada comparado con las circunstancias en las que viven los concursantes.

Tras dar un pequeño susto a los compañeros de Honduras, a los propios concursantes, a Jorge Javier Vázquez y a todos los espectadores, Laura Madrueño ha querido tranquilizar a todos contando cómo se encuentra tras el golpe de calor que tuvo en la gala.

«GRACIAS 🤍 por todos vuestros comentarios, ayer sufrí un golpe de calor en directo y me gustaría volver a poner en valor el mérito que tienen nuestros supervivientes de afrontar todos los retos con una sonrisa, sin comer ni dormir, dejándose la piel en las pruebas con unas condiciones extremas», volvía a insistir Laura Madrueño en su post de Instagram.

Asimismo, Laura Madrueño ha querido dar las gracias a todo el equipo de ‘Supervivientes’, a quien ya considera familia tras poco más de un mes junto a ellos. «Gracias a todo el equipo, que ya son familia y que me cuidaron durante la gran gala de anoche, en la que nos hicisteis líderes una noche MÁS 🔥», añade.