El percance de Laura Madrueño en plena gala de ‘Supervivientes’ por un golpe de calor

Laura Madrueño ha dado el susto de la noche durante la emisión de la quinta gala de ‘Supervivientes 2023‘. En concreto, la presentadora ha estado a punto de sufrir una pequeña caída tras un pequeño mareo. Así lo ha comunicado la propia Laura Madrueño en un momento de confidencias en directo junto a Jorge Javier Vázquez.

Dicho momento se ha vivido mientras el sol y la humedad pegaban duramente en la playa de los juegos. Antes de dar comienzo a una de las pruebas planteadas por la organización, Laura Madrueño le ha pedido al presentador poder intervenir para comunicar algo hasta el momento desconocido.

«Os lo cuento para poder en valor el esfuerzo titánico que están haciendo nuestros concursantes. En la última conexión en directo casi me caigo porque se me ha nublado la vista. Me ha dado un golpe de calor, así que imaginaros», han sido las palabras de la presentadora.

De igual manera, Laura Madrueño ha querido tranquilizar a todos y aplaudir la labor de los concursantes. «Yo estoy hidratada, alimentada y descansada así que imaginar lo que es estar aquí, en estas condiciones de humedad, de temperatura con nuestros supervivientes. Yo no soy un ejemplo, el ejemplo son ellos». «Laura, ¡no lo sabía!», no ha dejado de repetir el presentador visiblemente sorprendido.

Con la intención de restarle hierro al asunto, Jorge Javier no ha dudado en mostrarle a Laura Madrueño todo su apoyo. De hecho, nada más comenzar la gala, el presentador ha bromeado con la posibilidad de enamorarse de su compañera. Al hilo de esto y después de que Laura narrase su desmayo, Jorge Javier ha comentado con sorna: «A ver si te has puesto nerviosa por lo que te he dicho de que me iba a enamorar de ti».

«Todo puede ser», le ha respondido ella con una amplia sonrisa. «Tranquila que tampoco puede ser de hoy para mañana. Primero me tendré que deshacer de tu marido», ha terminado diciendo el conductor de las galas.