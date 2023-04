Raquel Mosquera debe ser atendida por algo que no se vio en la gala de ‘Supervivientes’

El jueves Raquel Mosquera se convertía en la nueva expulsada de ‘Supervivientes 2023′ frente a Asraf Beno y Alma Bollo. Al igual que el resto de los concursantes eliminados, la peluquera fue trasladada a la ‘Playa de los olvidados’ junto a Jaime Nava y Artùr Dainese. El próximo domingo se conocerá quién de los tres es el expulsado definitivo.

Raquel Mosquera se mostró muy triste por no recibir el apoyo del público, ya que uno de sus sueños era continuar en el programa. A lo largo de toda la gala del jueves no se quejó en ningún momento de ningún tipo de dolencia. Sin embargo, horas antes tuvo que ser atendida por el servicio médico trasladado a Honduras.

El doctor acudió a la playa en la que se encontraba la peluquera, aquejada de un fuerte dolor en el ojo: «He estado con dolor de cabeza esta mañana y después un dolor en el ojo que ha ido a más, más y más». El médico quiso saber si llevaba pestañas postizas y, tras una exhaustiva inspección para la que fue evacuada durante un rato, no encontró ningún cuerpo extraño en su ojo.

Horas más tarde, Raquel Mosquera aparecía ante sus compañeros con el ojo vendado. «No os asustéis», les advirtió: «Me he puesto crema, un colirio. Después me he tapado el ojo y que lo tenga así hasta mañana. Cuando me lo quite, el doctor me lo volverá a mirar», les explicó.

Raquel Mosquera, atendida por el equipo médico

Esto sucedía un día antes de la gala de ‘Supervivientes’ tal y como mostró el resumen diario de Mitele PLUS. No obstante, durante dicha gala, no se hizo alusión a nada de ello. Por lo tanto, cabe esperar que el dolor haya remitido y que pueda seguir en el concurso hasta que el público lo decida.