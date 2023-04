«Machista»: Las redes se ceban con Manuel Cortés en ‘Supervivientes’ por su incendiario comentario

Manuel Cortés ha podido reencontrarse con su prima, Isa Pantoja, durante la última gala de ‘Supervivientes 2023: Tierra de Nadie’. Un encuentro marcado por la tensión que ha dado mucho de lo que hablar. Además de ello, el concursante ha podido escuchar unas declaraciones de Adara Molinero sobre él en un momento de complicidad con Jonan Wiergo.

Adara no ha podido evitar criticar la conducta de Katerina especialmente cuando la rusa metió de por medio al hijo de Adara. «Nos podemos decir de todo aquí, pero la familia no se toca», ha advertido la joven. Durante su conversación, Adara también ha compartido preocupaciones como: «Me daría pena tener mal rollo con Alma por su hermano o por lo que pueda opinar de su hermano». Finalmente, la madrileña también ha opinado sobre la relación entre Katerina y Manuel Cortés: «Están como quemados, como amargados».

Tras oír todo eso, la respuesta por parte del joven no se ha hecho esperar. «Yo he venido a ‘Supervivientes’ y soy un tipo noble y un tipo esporádico y que se deja llevar. He venido a pescar, a bajar troncos de árboles. He venido a perder todo el peso que tenga que perder, he venido a perder mis energías. He venido a hacer el fuego, a levantarme todas las noches para que a las señoritas no se les apague el fuego. He venido a hacer todo lo que hace un superviviente. Quizás haciendo tele no soy tan bueno», han sido las incendiarias palabras de Manuel Cortés.

Una declaración, la de Manuel Cortés, que ha tenido repercusión en plató por parte de algunos colaboradores como Carmen Borrego. «Nunca pensé que Manuel no quería absolutamente nada a su prima como lo ha demostrado. Le da exactamente igual Asraf, le da igual los sentimientos de su prima además de ser un machista porque creo que las mujeres en ‘Supervivientes’ demuestran tanto o más que los hombres», ha apuntado.

En la misma línea, la madre de Adara Molinero ha soltado: «Es la tercera o la cuarta vez que oigo un comentario refiriéndose a lo que pasó en otro concurso en el que mi hija sintió. Las personas no somos culpables de lo que sentimos. Sentimos y mucho y por eso lleva pagándolo mucho tiempo. Se la juzga como madre y me parece fatal. Estoy cansada de que a las mujeres se nos juzgue como madres por actos que hagamos. Una cosa es ser madre y otra cosa es nuestra vida independientemente. ¡Ya basta por favor!».

Finalmente, María Jesús ha comentado: «La actitud de Isa P ha sido brillante tanto con él como Alma, que ha demostrado más nobleza que su hermano Manuel. Creo que detrás de esa conversación hemos podido ver a un Manu mentiroso, a un Manu muy falso y a un Manu sobre todo despreciable que solo dice mentiras».

Cabe reseñar que no ha sido el único comentario desafortunado de Manuel Cortés, puesto que durante su tenso encuentro con Isa Pantoja el joven se ha defendido de su guerra con Asraf con unas palabras un tanto controvertidas. «Yo entiendo tu postura y entiendo que estés dolida. Ni me hace más hombre reprochártelo aquí ni has estado aquí para ver las cosas ni para ver las cosas que ha hecho Asraf aquí«, le ha soltado a Isa Pantoja.

Avalancha de críticas contra Manuel Cortés

Ante estos dos comentarios, los espectadores de ‘Supervivientes 2023’ han cargado duramente contra Manuel Cortés en redes sociales. «Madre mia Manuel. Mejor quédate callado, que te hundes tú solo«, ha compartido un seguidor. Visiblemente más enfadado otro compartía: «Una vez más, demostrando que es el mismo machista de siempre. Las señoritas, como tú las llamas, te dan mil vueltas en todo. Sobre todo en valores y supervivencia. Aunque te joda». Así pues, hay quienes piden ya su expulsión incluso: «Prometerme que cuando salga nominado, le votamos todos para que se vaya directo a España».

Manuel: “Yo me dedico a cuidar el fuego, para que a las señoritas no se les apague”



Una vez más, demostrando que es el mismo machista de siempre. Las señoritas, como tú las llamas, te dan mil vueltas en todo. Sobre todo en valores y supervivencia. Aunque te joda. #TierraDeNadie6 — TOPI 🙂 (@holasoytopi) April 11, 2023

#Manuel: “He venido a trabajar para que a las señoritas no se les apague el fuego.”



¡Pedazo machista!#TierraDeNadie6 — ❕ (@ConfessionsTv) April 11, 2023

Manuel: Me levanto por las noches para que a las "señoritas" no se les apague el fuego



No hay nada peor que un orangután con complejo de macho salvador #TierraDeNadie6 — Alex Barea 🏳️‍🌈 🇮🇨 (@AlexBareaTV) April 11, 2023

Manuel: "Me levanto por la noche para que no se le apague el fuego a las señoritas"



Madre mia Manuel. Mejor quédate callado, que te hundes tú solo. #TierraDeNadie6 — JESUS (@JAHXP) April 11, 2023

A Adara no le ha hecho falta ser familia de nadie para ser conocida no como otros Manuel Pollo #TierraDeNadie6 — 𝓐𝓷𝓪 🩷 (@pinpampum_) April 11, 2023

Por cierto… hay que recordarle a Manuel que en la nueva isla no ha tenido eggs de encender el fuego? Que si lo ha encendido es gracias a que "las señoritas" han ganado una cerilla #TierraDeNadie6 — Juls ✈️💜 (@Juliette9111) April 11, 2023

Manuel con su comentario sobre el fuego y las señoritas, confirma que es un machista, y con respecto a nombrar al hijo de la otra, tampoco está acertado, con respecto a los comentarios hacía Asraf, me lo creo totalmente, #TierraDeNadie6 — Leticia 🐃🐂🦉🚀 (@Leticiaesunica) April 11, 2023

Yo me pregunto que fuego ha ido a cuidar Manuel en Cayo Paloma para que las "señoritas" no se levantasen si hasta hace un día no tenían ni la cerilla para encenderlo #tierradenadie6 — Clodi (@Comentandoconc) April 11, 2023

Yo sólo puedo pensar que cuando Diego y Manuel se den cuenta que las "señoritas" les pegan 100000 vueltas en todo, sus egos de machitos van a arder 😂🫢.#TierraDeNadie6 — Cristhian (@AC_cristhians) April 11, 2023

Manuel hundiendo más su concurso, si cabe.

La frase de "Me levanto por la madrugada para que no se le apague el fuego a las señoritas" tiene tela #TierraDeNadie6 pic.twitter.com/5SMj7eUV84 — Obi One (@ObiOne65731278) April 11, 2023

"Estoy aquí para que a las señoritas no se les apague el fuego"

Confirmado: Manuel es un Neanderthal #TierraDeNadie6 pic.twitter.com/G8fuzMKByv — 🧔🏻 (@ElSiesoDeTuiter) April 11, 2023