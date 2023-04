El guantazo sin manos de Adara a Manuel Cortés que da donde hiere en ‘Supervivientes’

Adara Molinero y Manuel Cortés empezaban con buen pie su relación en ‘Supervivientes‘. En algún momento incluso se llegó a especular con una posible relación entre ambos, pero la llegada de Katerina dinamitó su relación e incluso provocó grandes discusiones entre los tres. Ahora, Manuel y Adara han vuelto a enfrentarse por la comida.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ se encontraba cocinando el arroz del día cuando, de repente, la olla volcaba, cayendo al suelo la mitad de la comida. «Lo siento, chicos. Lo siento», se disculpaba Adara, a lo que Katerina, no contenta con lo que acababa de suceder, soltaba: «por eso que cocine o Ginés o Arelys para que no pasen estas cosas».

A Adara Molinero no le sentaba nada bien el señalamiento de sus compañeros: «Tampoco hay que decir eso, eh, que estoy pidiendo disculpas. Aquí, pasa cualquier cosa con otra persona y no pasa nada. El día que tú te equivoques no hace falta echártelo en cara».

Lejos de quedarse ahí, Adara señalaba directamente a Katerina por no ser tan crítica con Manuel Cortés cuando cometió un error que también afectó a todo el grupo. «Que hace nada aquí hizo un señor la apnea, nos quitaron un coco y no pasó nada. Aquí solo se lía cuando se equivocan ciertas personas», insistía la concursante, provocando la furia de Manuel Cortés.

«Si te sientes mal no montes en cólera», le recriminaba el cantante: «Tú estás fatal de la cabeza». «No te pases que aquí no hay nadie mal de la cabeza. Aquí estamos todos muy cuerdos», le corregía la joven que, mientras la conversación iba subiendo de tono se marchaba y daba donde más le duele a Manuel Cortés: «Te pensabas que ibas a salir de aquí siendo Omar Montes y vas a seguir siendo el mismo. Sin vender ni un disco».