La urgente petición de Elena Rodríguez, madre de Adara, a la dirección de ‘Supervivientes’

Como es habitual en cada reality en el que participa, Adara Molinero es una de las concursantes que más juego dan para bien y para mal. Por eso, sus compañeros no dudan en nominarla cada semana. También a Asraf. Al ver como su hija y el novio de Isa Pantoja salen nominados siempre, Elena Rodríguez no pudo contenerse y explotó en su cuenta de Instagram.

Así, la que fuera concursante de ‘Supervivientes 2020’ era muy clara con su sentencia a través de su cuenta de Instagram. Un mensaje en el que además lanzaba una contundente petición a la organización del reality.

«Tengo la sensación de que la Palapa es un desfile de momias, siempre exponen a Adara y Asraf «, aseveraba Elena Rodríguez en un story de Instagram criticando así a los concursantes de ‘Supervivientes 2023‘. La madre de Adara Molinero cuestionaba así que de no ser por su hija y Asraf el reality sería un muermo.

El cabreo de Elena Rodríguez por la nominación de Adara

Pero lejos de quedarse ahí, Elena Rodríguez proponía a la organización de ‘Supervivientes 2023’ que actúe. «Nominación popular YA o seguiremos viendo lo mismo semana tras semana hasta el final del concurso», remarcaba la madre de Adara Molinero.

Todo después de que Adara y Asraf obtuvieran dos votos cada uno y Raquel Arias y Bosco como líderes tuvieran que desempatar. Finalmente, Bosco decidía que continuara nominada Adara y después nominaba directamente a Asraf. Algo que provocaba la indignación de la que fuera ganadora de ‘GH VIP 7’.

Así, Adara y Asraf volverán a luchar por mantenerse en ‘Supervivientes 2023’ frente a Ginés Corregüela y Yaiza Martín. Una nominación que cabreó también a Adara, que no se contuvo y explotó contra sus compañeros. «Esto parece de coña«, soltaba de primeras la concursante.

Después, cuando Jorge Javier le daba la palabra para saber qué le pasaba, Adara era muy sincera. «Aquí siempre pringamos los mismos. Es tan injusto que haya gente que ni siquiera salga nominada y que no se sepa lo que piensa la audiencia de ellos… Ya está, me tenía que desahogar aunque no sirve de mucho», se quejaba.