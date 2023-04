La oferta en firme que ‘Supervivientes 2023’ ha hecho a Anabel Pantoja y su respuesta

Este domingo, Yulen Pereira regresó a Honduras en ‘Supervivientes 2023’ para reencontrarse con su madre Arelys. En su visita, el esgrimista reveló que había roto su relación con Anabel Pantoja. Una noticia a la que reaccionó Arelys de una forma un tanto extraña que ha llamado la atención de muchos.

Pero este lunes, en ‘Sálvame’ se ha revelado algo que hasta ahora se desconocía. Y es que Anabel Pantoja también tuvo una oferta de ‘Supervivientes 2023’ para volver al reality.

Ha sido su amiga Belén Esteban la que ha contado cuál fue la oferta que le realizó Bulldog TV, la productora del reality de aventuras. «A Anabel Pantoja hace dos semanas le ofrecieron ir de concursante fantasma y dijo que no. El único que ha hecho una exclusiva poniendo verde a Anabel se llama Yulen», desvelaba la colaboradora después de mostrarse dolida por que Yulen haya dado una exclusiva hablando de su amiga.

Por otro lado, según Kiko Matamoros, Anabel Pantoja también habría recibido una oferta para ser colaboradora en los debates de ‘Supervivientes’. «Ha negociado para estar en el plató de ‘Supervivientes’ y no se ha cerrado por la cantidad económica«, destacaba el colaborador.

Al escucharle, Belén Esteban se le echaba encima hecha un basilisco asegurando que eso «es mentira». Así, la colaboradora defendía que no fue por motivos económicos. «Cuando pasa la ruptura con Yulen, ella no quería juntarse con él en un plató, porque conocemos a Jorge…», le replicaba ella. Mientras Kiko Matamoros le decía que eso no era excusa porque podía haber negociado no coincidir con Yulen y acudir el día que no fuera él.