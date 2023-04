La imponente y desafiante amenaza de Antonia Dell’Atte sobre Ana Obregón en ‘Sálvame’

Desde que hace dos semanas saliera a la luz la maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada, había un testimonio muy buscado. El de Antonia Dell’Atte. La italiana, que se encontraba precisamente en Miami, escribía un post en Instagram muy duro que parecía destinado a Ana Obregón.

No obstante, la presentadora y actriz italiana aseguraba que no tenía nada que ver con su máxima enemiga. «Me gusta #miami que es tan grande que puedes evitar de encontrarte con personas “patéticas e insoportables “ y sobretodo egoísta y egocentrismo… Huir siempre!! Mamma mia 😨», era el mensaje que escribía Antonia Dell’Ate.

Tras ver el revuelo generado por su mensaje, Antonia Dell’Atte aclaraba que no se dirigía a nadie concreto. «No tengo que justificar nada de mi post, porque no está dirigido a nadie y menos a quien me habéis nombrado vosotros», defendía la italiana. «Siempre en mi vida me he alejado de personas tóxicas, egocéntricas, egoístas e hipócritas, que no forman parte de mi vida y no entiendo porque volvéis a relacionarme con asuntos ajenos a mí. Yo solo soy dueña de mi vida y de mis acciones y no tengo que justificar absolutamente nada», sentenciaba.

Este miércoles, aprovechando que Josep Ferrer se convertía en Antonia Dell’Atte, ‘Sálvame‘ trataba de hablar con ella a través de Mayte Ametlla, que trabajó con ella y tienen muy buena relación. De primeras la italiana le mandaba un audio felicitando a Josep Ferre por lo bien que le había imitado.

Y tras intentar hacerle una videollamada, en el que además ‘Sálvame’ filtraba por error el número de teléfono, finalmente conseguían hablar con ella por teléfono. «Quiero dar la enhorabuena a este gran humorista, es muy genial, viva la vida y viva el humor. Eres grande», comentaba la italiana.

Ha sido entonces cuando Jorge Javier Vázquez ha aprovechado para preguntarle a Antonia Dell’Atte por su opinión sobre el tema de Ana Obregón. «Antonia desde Italia, ¿Cómo estás viviendo tú todo lo que está sucediendo en España?» le preguntaba a lo que ella respondía que «si puedo reírme y dedicarte una canción».

«De verdad yo no tengo nada que añadir. Los que ven el programa tienen que saber que yo no me he pronunciado, no me voy a pronunciar y no se tienen que dar noticias falsas. El humorista ha dicho que Madrid es muy pequeña para encontrarse personas pequeñas y ya está», comentaba de primeras Antonia Dell’Ate.

El zasca de Antonia Dell’Atte a Obregón: «Yo siempre he protegido a mi hijo»

Pero Jorge Javier intentaba sonsacarle más acerca del tema. «¿Pero qué te está pareciendo todo? ¿Estás viendo a tu ex Alessandro Lequio?», insistía el presentador. «No, no. Si me pronuncio explota la tercera guerra mundial y es mejor que me quede tranquila por ahora«, añadía la italiana dejando entrever que el día que hable podría reabrirse una guerra con Ana Obregón y quién sabe si con Alessandro Lequio.

«Vosotros sabéis todo muy bien», remarcaba Antonia Dell’Atte. Y justo en ese momento, tanto Kiko Matamoros como Jorge Javier le proponían que se sentara en el ‘Deluxe’. «¿Para qué? Yo os quiero mucho, pero prefiero por ahora ser una espectadora y espero que todo esto se calme. Yo vivo alejada del foco mediático y siempre he protegido a mi hijo, siempre, siempre, siempre. Si me llamas en privado te lo cuento todo, pero el Deluxe me espera, ciao», sentenciaba ella dejando la puerta abierta.

Finalmente, sobre si había hablado de todo este tema con su hijo Clemente Lequio, Antonia ha sido muy clara. «Mi hijo sabe toda la verdad desde que estaba en mi tripa. Con mi hijo hablo de toda la verdad y de toda una mentira que se ha construido en prensa durante 30 años«, terminaba de decir Dell’Ate.