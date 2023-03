Antonia Dell’Atte dispara la reacción más demoledora a Ana Obregón: lo dice sin medias tintas

Tras publicarse que Ana Obregón ha vuelto a ser madre a los 68 años de edad por gestación subrogada casi tres años después de la muerte de su hijo Álex ha habido un sinfín de reacciones. Mientras Alessandro Lequio era cauto y aseguraba no querer opinar sobre el tema en ‘El programa de Ana Rosa’, la última en pronunciarse ha sido Antonia Dell’Atte.

Así, ‘Sálvame‘ no dudaba en ponerse en contacto con la italiana para conocer su opinión sobre la noticia de Ana Obregón. Pero antes de emitir el audio que le había enviado la que fuera presentadora de ‘¿Qué apostamos?’ en TVE y ex-concursante de ‘MasterChef Celebrity’, el programa se hacía eco de su último post en Instagram.

Y es que curiosamente, Antonia Dell’Atte se encuentra en Miami, el mismo lugar en el que está Ana Obregón tras recoger a su bebé en el hospital. «Disfrutando con mi hijo: the simple The Best, “un regalo De Dios», empieza diciendo la italiana.

«Me gusta #miami que es tan grande que puedes evitar de encontrarte con personas “patéticas e insoportables “ y sobretodo egoísta y egocentrismo… Huir siempre!! Mamma mia 😨», prosigue escribiendo Antonia Dell’Atte en su post de Instagram. Unas demoledoras palabras que sin duda parece que van dirigidas a su archienemiga.

Tras hacerse eco de sus palabras en Instagram, Mayte Ametlla emitía en ‘Sálvame’ el audio que le había enviado Antonia Dell’Atte. «El mensaje es demoledor», aseveraba la guionista y nueva colaboradora del ‘Deluxe’. «Me he puesto en contacto con ella y evidentemente ella ya sabéis que es muy particular, lanza la piedra y esconde la mano. Pero me ha dejado un audio que dice mucho, aunque ella dice que no quiere decir nada», explicaba Ametlla.

«Yo de esta señora, si se puede llamar señora no voy a decir NADA. Mi silencio es oro. Un día hablamos cara a cara, ciao bellísima», se escuchaba decir a Antonia Dell’Atte en el audio enviado a Mayte Ametlla.

«Esta quiere un Deluxe ya», se escuchaba decir a uno de los colaboradores. «Yo creo que podemos hablar con ella en el Deluxe», apostillaba Jorge Javier Vázquez con sorna. Mientras que Adela González era clara: «Es feo el mensaje». «Muy feo», matizaba Carmen Alcayde.