Preguntan a Alessandro Lequio por la maternidad de Ana Obregón y sorprende con su reacción

La noticia de la maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada ha causado un revuelo colosal y está levantando grandes ampollas y encendidos debates. Y entre tantas reacciones, una de las más destacadas y esperadas era la de Alessandro Lequio, que precisamente se encontraba en el plató de ‘El programa de AR‘ como colaborador habitual de la sección de crónica social.

«¿Tú qué sabías? Porque en la información, en el texto, se dice que esto lo conocía las hermanas de Ana y tú», se ha interesado inmediatamente Ana Rosa. Sin embargo, lo que no se imaginaba ella, ni probablemente los espectadores, es la determinación que el conde ha decidido adoptar respecto a este polémico tema.

Alessandro Lequio: «Espero que entendáis que de este tema yo no voy a decir nada ni ahora ni nunca»

«Con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional, espero que entendáis que de este tema yo no voy a decir nada ni ahora ni nunca», ha aseverado Alessandro Lequio para sorpresa de todos, pues siempre se ha caracterizado por ser un tertuliano sin pelos en la lengua independientemente del asunto a abordar.

«De la gestación subrogada hemos hablado y opinado en diversas ocasiones. Yo he opinado y hablado en diversas ocasiones, pero para mí hoy no es el día para hacerlo porque se entendería en un único sentido. Entonces, sería absurdo. Yo sé que me vais a respetar. Os quiero mucho, pero así voy a quedar», ha dejado claro Alessandro sin ceder un ápice en su firme determinación.

«¿Pero tú conocías el deseo de Ana previo a iniciar todos los trámites? ¿O lo sabes ya cuando estaba el embarazo en marcha?», ha insistido la presentadora para tratar de arrancarle algún titular. Pero ha resultado infructuoso. «Yo lo sé todo», se ha limitado a decir Lequio sin querer verbalizar ni una sola palabra más.