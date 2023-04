El llamativo giro de tuerca de Antonia Dell’Atte con Ana Obregón tras lo que publica ahora

El pasado miércoles, la revista ‘¡Hola!‘ publicaba la que, sin duda alguna será la exclusiva del año en lo que a la crónica rosa se refiere: Ana Obregón había sido mamá a los 68 años por gestación subrogada en Miami. Las reacciones ante semejante noticia no se hicieron esperar, y, sin duda alguna, la que más llamó la atención fue la de Antonia Dell’Atte.

La italiana escribió unas demoledoras palabras en su perfil de Instagram que muchos interpretaron que iban dirigidas a su eterna enemiga. Sin embargo, ahora, la exmujer de Alessandro Lequio ha vuelto a hacer uso de sus redes sociales para hacer una aclaración, algo impropio en ella.

Antonia Dell’Atte casualmente se encuentra en Miami, la misma ciudad donde está Ana Obregón disfrutando de los primeros días de vida de su nueva hija. Desde allí, la italiana ha escrito un post en Instagram que ha dado mucho de que hablar, por producirse apenas unas horas después de conocerse la noticia de ‘¡Hola!’. «Disfrutando de mi hijo: simplemente el mejor, Clemente Lequio, ‘un regalo de Dios’. Me gusta Miami, que es tan grande que puedes evitar encontrarte con personas ‘patéticas e insoportables’ y, sobre todo, egoístas y egocéntricas. ¡Huid siempre! Mamma mia», escribía la exmodelo.

Antonia Dell’Atte aclara sus palabras: «No está dirigido a nadie»

Ahora, ha vuelto a reaparecer en la misma red social dejando claro que sus palabras no iban dirigidas a la presentadora. «No tengo que justificar nada de mi post, porque no está dirigido a nadie y menos a quien me habéis nombrado vosotros», empezaba diciendo, antes de asegurar que «tampoco me pertenece opinar sobre la vida de los demás, ¡no es mi vida!».

«Siempre en mi vida me he alejado de personas tóxicas, egocéntricas, egoístas e hipócritas, que no forman parte de mi vida y no entiendo porque volvéis a relacionarme con asuntos ajenos a mí. Yo solo soy dueña de mi vida y de mis acciones y no tengo que justificar absolutamente nada», sentenciaba Antonia Dell’ Atte, poniendo así fin a la polémica.

Aunque ella no ha mencionado a nadie en concreto, resultó inevitable pensar que iban dirigidas a su eterna enemiga. «Pero, Mayte, ¿tú hacía quién crees que va dirigido el mensaje?», preguntaba Jorhe Javier Vázquez a su compañera Mayte Ametlla en ‘Sálvame’. A lo que esta respondió: «No hay que ser muy listo… Hacía mí no, eh». La colaboradora, quien se había puesto en contacto con la italiana, añadía: «Ella es muy particular. Lanza la piedra y esconde la mano, pero me ha dejado un audio que quiero que escuchéis porque creo que dice mucho aunque ella asegura que no quiere decir nada».

En dicho mensaje, Antonia Dell’Atte era contundente: «Te puedo dar una noticia de esta señora, si se le puede llamar señora. No voy a decir nada. Mi silencio es oro. Luego un día hablamos cara a cara». Ante tales palabras, Jorge Javier lanzó una propuesta: «Creo que deberíamos hablar con ella el viernes en el ‘Deluxe'». ¿Se acabará sentando en el programa de Telecinco?