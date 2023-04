El hijo de Alessandro Lequio clama contra el bulo que llegó a difundir ‘Ya es mediodía’

Si hubo una noticia que nos sorprendió especialmente sobre todo lo que se ha dicho en los últimos días sobre Ana Obregón después de que ésta anunciara que había sido abuela mediante gestación subrogada, fue la relacionada con Clemente Lequio.

Y es que, según aseguró Iván García en ‘Ya es mediodía’, el hijo de Alessandro Lequio y Antonia Dell’Atte, el joven estaría encantado con la idea de tener una sobrinita: «Clemente aplaude la decisión de Ana Obregón. La aplaude, la apoya y la anima incluso si Ana decide tener más hijos de Aless Lequio. Asegura que todavía no se ha puesto en contacto con ella pero que está pensando muy seriamente mandarle un mensaje porque le gustaría conocer a la niña».

Unas declaraciones más que sorprendentes si tenemos en cuenta la guerra abierta que, desde hace años mantiene su madre con la madre de su hermano Aless Lequio. Sin embargo, ahora hemos sabido que tales declaraciones nunca se han producido.

De hecho, su propia madre ha negado a ‘La Vanguardia’ que el joven haya hablado con la prensa. «A cualquiera que le llame para preguntarle cualquier cosa, lo bloquea. Así de sencillo. Ni ha hablado ni va a hablar. No quiere entrar en circos de ningún tipo. ¡Pero si hace dos meses que ni publica una foto en Instagram!», recordaba Antonia Dell’Atte.

Clemente Lequio niega haber hablado con Iván García

El hijo mayor de Alessandro Lequio, de 35 años y residente en Miami, se ha mostrado muy enfadado por estas palabras que se le han adjudicado. Incluso se plantea tomar medidas legales al respecto. Clemente Lequio ha mandado una nota a ‘La Vanguardia’ donde desmiente haber hablado con Iván García.

«Jamás me he pronunciado al respecto del tema ni en contra ni a favor. No conozco ni al señor García ni tanto menos el programa, los cuales nunca se pusieron en contacto conmigo. Lo que yo piense al respecto es parte de mi vida privada y deseo que se respete y tomaré medidas legales hacia aquellos que no lo hagan y sigan divulgando noticias falsas», ha sentenciado.