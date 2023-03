Asier Montaño, quien fuera redactor de ‘Supervivientes’, ha contado los secretos de los saltos en helicóptero, tras la polémica sanción a Bosco.

Hace una semana que se estrenó ‘Supervivientes 2023‘ y asistimos a los saltos del helicóptero de doce de sus concursantes. Tres días después, el domingo vimos los saltos de los habitantes de ‘Tierra de Nadie’ entre los que se encontraba Bosco Martínez-Bordiú.

El sobrino de Pocholo Martínez-Bordiú dejaba a todos sin palabras con el que era posiblemente uno de los mejores saltos de la historia de ‘Supervivientes’. Y es que Bosco optaba por hacer una pirueta en el aire justo al saltar. Algo que está completamente prohibido. Y por ello era sancionado por la dirección descalificándole de la votación de la audiencia.

Ahora, unos días después, Asier Montaño, quien fuera uno de los redactores de ‘Supervivientes’ en ediciones anteriores y que se encargaba de realizar los directos de Instagram con Lara Álvarez antes de las galas ha compartido un vídeo en Tik-Tok revelando algunos de los secretos de uno de los momentos más esperados de cada edición: los saltos del helicóptero.

Y es que Asier Montaño comparte el vídeo de cuando él saltó del helicóptero en una de las ediciones haciendo la prueba antes de que lo hicieran los concursantes. «Yo también salté del helicóptero de ‘Supervivientes’ pero cumpliendo las normas no como Bosco», confiesa el actual redactor de ‘Sálvame’ y ex trabajador del reality de aventuras.

El que fuera community manager de ‘Supervivientes’ desde Honduras tenía como él mismo recuerda una sección en la web de Telecinco en la que hacía previamente las pruebas que luego hacían los concursantes en las galas para comprobar que todo estaba bien. «Recuerdo que estaba acojonado en ese momento», confiesa sobre el momento en el que se iba a tirar del helicóptero.

«Me sorprende lo que hizo Bosco porque a mí antes de saltar me insistieron en que primero no me impulsara para arriba por riesgo a pegarme con las hélices del helicóptero. Segundo, que me quedara rígido con los brazos cruzados. Y que simplemente pegara un salto hacia adelante para saltar al agua y caer recto», explica el ex redactor y community mánager de ‘Supervivientes’.