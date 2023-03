Máximo Huerta revela el «miedo» a Ana Rosa y por qué salió realmente de su programa

Máximo Huerta visitó ‘Viernes Deluxe’ e hizo un balance de su vida actual y de su época en ‘El programa de Ana Rosa’.

Después de conceder una entrevista hace unas semanas a Risto Mejide en ‘Viajando con Chester’ y a María Casado el pasado miércoles en ‘Las tres puertas’; Máximo Huerta volvía este viernes a Telecinco, la que fue su casa durante muchos años para ser entrevistado por Jorge Javier Vázquez y los colaboradores de ‘Viernes Deluxe’.

Al principio, toda la entrevista fue íntima con Jorge Javier Vázquez, para contar cómo había decidido dejar Madrid y marcharse a Buñol y dejar todo el trabajo para cuidar de su madre enferma. Una vez allí, Máximo ha decidido abrir una librería en su pueblo. Algo que le hace muy feliz y que le da un chute de energía todas las mañanas tal y como relató. También hubo tiempo durante la charla para hablar de amor y de su relación con su novio Juan. Así, Máximo Huerta no dudó en lanzar algún que otro consejo a Jorge Javier para que deje de buscar pareja en redes sociales.

Sobre el futuro, Lydia Lozano le preguntó a Máximo Huerta de que tenía ganas. «Tengo muchas ganas de que se estrene un programa que he hecho para la televisión valenciana, que se llama ‘La vida al Maxim’. Tengo muchas ganas de eso, de seguir escribiendo, pensar en la novela del 2024 y ver una novena edición. Y seguir viendo los desayunos de mi madre con bizcocho», confesaba.

«Yo nunca me iba de cena con Ana Rosa»

Tras ello, Lydia Lozano le preguntaba por sus amigos de la tele y por si es verdad que en la tele se puede tener amigos. Y fue entonces cuando Máximo Huerta no se cortaba nada. «Para mi la tele es una central del Santander o un Mercadona. Para mi es trabajo. Yo he trabajado muchos años con Paloma y la quiero mucho y nos mensajeamos. Pero para mí es un lugar de trabajo», empezaba respondiendo aludiendo a Paloma García-Pelayo.

«Esto de que te tienes que llevar bien con los que trabajas no sé por qué. Los de la Caixa no se van con todos a todas partes. Esto no es un campamento de verano, esto es un trabajo que haces para la gente y si te sale bien te da satisfacción, pero yo nunca me iba de cena con Ana Rosa. A Joaquín lo adoro. Y con mis compañeros de informativos, Marta Fernández ya no está, pero es amiga. Ruth Méndez de informativos es amiga. Son amigos los que son, pero no por estar aquí tengo que estar todo el día de campamento«, recalcaba Máximo Huerta sin pudor dejando claro que aunque tiene buena relación con Ana Rosa no se iba con ella de cena como con el resto de sus amigos.

Al escucharle, Jorge Javier Vázquez hacía su propia valoración. «Depende el programa y las horas que le eches, se establecen también vínculos. Por ejemplo nosotros llevamos 14 años cuatro horas cada día. Y no se habla de amigos, pero se establecen unos vínculos muy poderosos», aseveraba el catalán. «Pero si cerraseis el viernes, dios no lo quiera, porque hay mucha gente alrededor de un programa, ¿seguiríais quedando todos?», les preguntaba Máximo. «Seguramente no, pero mientras existe el programa…», respondían. «Es bueno llevarte bien, eso sí que lo digo. Mientras está el vínculo es sanísimo llevarte bien. Y el ambiente porque sino es incómodo estar ocho horas haciendo un trabajo», replicaba el valenciano.

Sus años con Ana Rosa Quintana y su marcha

Justo después, Jorge Javier Vázquez le lanzaba una pregunta a su invitado. «¿Eres el hombre que querías ser?», se interesaba. «Ahora sí, porque yo por ejemplo no era el que yo quería ser en los primeros años de Ana Rosa. Paloma me conoce en la mirada. Yo me sentía ridículo, desubicado», reconocía de primeras Máximo. «¿Pero por venir de informativos y estar en un magacín?», le preguntaba Jorge Javier. «Por lo que fuera, yo me veía muy torpe, torpe vestido, ridículo peinado. No estaba a gusto con lo que yo quería transmitir«, respondía Máximo.

«Es muy difícil estar en plató y parecer al que tú eres de verdad, hacer un personaje lo puede hacer cualquiera, hay muchos que impostan la voz. Parecerte al que tú eres es lo más complicado», insistía Máximo Huerta. A lo que Paloma García-Pelayo, que trabajó con él en ‘El programa de Ana Rosa’ era muy clara: «No lo transmitías, era una cosa muy diferente a la que hacías. Pero Máximo lo pasábamos muy bien».

«Los últimos años yo estuve bien«, añadía después. «Pero tuviste muy claro que tenías que irte y cambiar tu vida», le recordaba Paloma. Tras ello, al preguntarle por si le costó tomar la decisión de marcharse de ‘El programa de Ana Rosa’, Máximo no se lo pensó. «A mí me pasó como dicen algunos futbolistas, me fui tres años tarde del club. Los últimos años que estuvo Andrea Olivas dirigiendo yo me tendría que haber ido ya, por respeto a la audiencia. Tu tienes que estar al 100% por la audiencia y por quién te paga. Y los dos últimos años yo estuve como gallina sin nidal, con la mente en otro lugar y por respeto a la cadena, a la productora y a la gente que te ve yo dije que me tenía que ir», aseveraba Máximo.

Fue entonces cuando Jorge Javier quiso indagar sobre cómo fue la llamada en la que dijo que se marchaba. «Fue dificilísima. La hice a Juanra, el director, porque a Ana Rosa me daba miedo. Porque a ver qué me iba a decir, el ‘¿por qué te vas si no tienes razón?'», rememoraba el escritor y presentador. Pese a todo, terminó hablando con Ana Rosa y todo fue mejor de lo esperado. «Fue una llamada muy quirúrgica con Ana. No hubo un quédate, vamos a hablar. Ana me entendió. Me pidió que abriéramos temporada juntos y fue muy bonito», añadía. Por último, Pilar Vidal le preguntaba por cuál era su relación actual con Ana Rosa Quintana. «Por mensaje siempre hablamos, he estado al corriente de todo», respondía él.