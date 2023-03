Lo ocurrido con Sonsoles Ónega fuera de cámaras en Antena 3: «Si no me gusta, te despido»

Pablo Hermaz, uno de los colaboradores de ‘Y ahora Sonsoles’ destapaba lo que Sonsoles Ónega le había dicho en el camerino.

Después de que el pasado viernes desapareciera por primera vez de ‘Y ahora Sonsoles‘, Sonsoles Ónega retomaba su labor al frente del programa de las tardes de Antena 3 este lunes. Un día después, este martes, la presentadora volvía a dejar claro que no le pasa ni una a sus colaboradores.

En estos cinco meses que lleva el programa en Antena 3, Sonsoles Ónega ha protagonizado momentos muy tensos tanto con Carmen Lomana como con Miguel Lago e incluso con Patricia Lennon, la directora de ‘Y ahora Sonsoles’.

Pero este martes, ha sido Pablo Hermaz, uno de los redactores de ‘Y ahora Sonsoles’ el que no dudaba en enfrentarse a Sonsoles Ónega al revelar en directo la ‘amenaza’ que le había hecho antes de salir al plató en el camerino. Lo hacía justo al darle paso para empezar su sección, ‘Si lo veo, me lo creo’.

Se trata de una sección en la que Pablo Hermaz emite algunos vídeos virales y destacados de la red. Entre esos vídeos, alguna vez el redactor ha colado algún vídeo que la propia Sonsoles le había enviado porque le había hecho gracia. Pero a veces, el periodista hace oídos sordos a la petición de la presentadora y pone otros.

Este martes, Pablo Hermaz no se cortaba al contar a toda la audiencia la advertencia que le había hecho Sonsoles Ónega. «Voy a decir lo que me has dicho en el camerino sobre el último vídeo que quería poner: ‘Si no me gusta, te despido’«, revelaba el colaborador de ‘Y ahora Sonsoles’.

Al escuchar a su compañero revelar una conversación privada que le dejaba en mal lugar, Sonsoles Ónega le devolvía el órdago a su compañero. «Mira, Pablo Hermaz, hoy te libras porque a las señoras les ha hecho mucha gracia, sino estabas en la calle«, se atrevía a decirle sin pudor. Por ello, el periodista no dudaba en mandarle un mensaje al público. «Muchas gracias a todas ellas, ya que mantengo un día más el sueldo», concluía.