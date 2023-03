Las severas represalias por las que Patricia Donoso no puede dejar ‘Supervivientes’ realmente

Patricia Donoso ha vuelto a manifestar su firme intención de abandonar ‘Supervivientes 2023’, pero las graves consecuencias que supone le han hecho recular nuevamente.

La continuidad de Patricia Donoso en ‘Supervivientes 2023‘ vuelve a estar en entredicho por la propia concursante, quien ha vuelto a manifestar su intención de abandonar el programa. Si el pasado domingo durante el debate presentado por Ion Aramendi la superviviente aseguró querer volver a España, este martes en ‘Tierra de Nadie’ ha vuelto a sus trece. Por ello, el reality ha activado de nuevo el protocolo de abandono, que ha implicado una conexión en directo con Carlos Sobera, que ha hecho todo lo posible por revocar dicha determinación.

Nada más conectar con ella, Patricia ha compartido: «Estoy en un ambiente que no es el mío. Pensé que podía con el calor, pensé que podía con las circunstancias. Yo como muy poco y aún así el hambre es terrorífico. Por el bien mío y de mis compañeros, creedme que lo mejor es que me vaya«. Tras este anuncio, ha querido hacer un inciso para apuntillar: «Quiero decir algo. Las palabras de Charles (su marido) el otro día no me ayudaron para nada. Me enfadaron muchísimo porque él sabía perfectamente que él no debía llamarme».

Visiblemente desconcertado, el presentador le ha preguntado qué fue exactamente lo que le molestó de la intervención de su pareja. «Lo que me dijo no, tiene razón. Soy una persona que me marco un objetivo y lo cumplo. Me molestó porque lo teníamos pactado de que no llamaría nunca. Llevo siete años casada y sé perfectamente cuando mi marido está mintiendo y mi marido estaba muy forzado en esa llamada«, ha enfatizado Patricia Donoso.

A Patricia Donoso no le ayudaron las palabras de su chico 💣



🏝 #TierraDeNadie1

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/9cHVumC0QW — Supervivientes (@Supervivientes) March 7, 2023

Frente a la tensión del momento, Sobera ha intermediado bromeando: «Hay matrimonios que duran más y nunca terminan por saber si les mienten. Creo que fue muy sincero». «No creo que quisiera que me quedara«, ha vuelto a incidir Patricia. «Quizá rompió el pacto porque te vio muy fastidiada y quería que te quedarás no porque sí, sino porque es importante para ti», le ha tratado de convencer el comunicador, quien también le ha animado a seguir en el concurso una y otra vez. «Piensa en la gente que está fuera, de la gente que ha confiado en ti, de la productora, de la cadena… Todos van a sufrir una decepción«, ha sido la advertencia que le ha lanzado inicialmente Sobera.

El castigo por parte de Telecinco: «Lo tengo que asumir»

Por su parte, Patricia Donoso no cedía y ha vuelto a compartir sus ganas de abandonar ‘Supervivientes 2023’. «Esperé hasta hoy martes para no decepcionar… Me molesta que se decepcione, pero no voy a dar más marcha atrás, no voy a pedir más disculpas ni montar más espectáculos. Ese día (domingo) tenía la decisión tomada, pero tenía que haberlo hecho ese día para que esto no volviera a ocurrir», ha lamentado. Así pues, Carlos Sobera se ha puesto serie por boca de la organización y ha tildado su actitud de «irresponsable». «Lo que más me duele es que si las puertas de Telecinco se cierran para mí, lo tengo que entender, lo tengo que asumir y lo tengo que llevar conmigo, es lo que hay», ha puntualizado ella ante un más que posible veto por dejarles tirados.

La determinación de Patricia Donoso

Aunque Patricia Donoso ha asegurado que la decisión de abandonar ‘Supervivientes 2023’ estaba tomada y era definitiva, Carlos ha vuelto a poner de su parte para quitarle la idea de la cabeza: «No sé si merece la pena tanto fraude a ti misma, hacia tu público y la cadena… ¿cómo puede compensarte eso?«. Estas palabras, unidas a la intervención de su amiga y defensora, parece que le han servido momentáneamente, puesto que Patricia Donoso ha decidido pensárselo mejor otra vez y continuar en el reality. Al menos hasta el jueves. Las represalias por su abandono estarían detrás de su nueva marcha atrás.