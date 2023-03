Ion Aramendi aprovechó su primera conexión con Laura Madrueño en ‘Supervivientes’ para tener unas palabras hacia Lara Álvarez

Laura Madrueño se estrenó el pasado jueves como presentadora de ‘Supervivientes’ desde Honduras, tras varias ediciones con Lara Álvarez al frente de esta misión. Y si ya en la pasada gala Jorge Javier Vázquez tuvo palabras de cariño hacia su excompañera, este domingo, 5 de marzo, ha sido Ion Aramendi quien le ha dedicado unas tiernas palabras desde ‘Conexión Honduras’.

El presentador ha aprovechado su conexión con Laura Madrueño para felicitarla por su cumpleaños, que le ha tocado celebrar en Honduras. «Felicidades, que es tu cumpleaños. Qué maravilla que los cumplas en ‘Supervivientes'», le ha dicho Ion Aramendi, antes de añadir: «Te voy a decir una cosa, porque es de recibo que mencionemos a Lara Álvarez, que yo era el nuevo el año pasado. Fue mi apoyo y me ayudó muchísimo y yo quiero ser tu Lara de este año, apoyarte y ayudarte en todo lo que necesites. Para que todavía disfrutemos más de esto juntos».

Las bonitas palabras de Laura Madrueño a Lara Álvarez: «Me acuerdo de ella cada día»

Unas palabras que su compañera le ha agradecido con una gran sonrisa: «No sabes cuánto te lo agradezco». Además, también ha querido lanzar un mensaje a Lara: «Me acuerdo de ella cada día, de todo lo que me ha animado y lo generosa que ha sido conmigo. Sé que nos va a estar viendo así que le mando un besazo». De esta forma, la actual presentadora ha dejado entrever que su predecesora le ha aconsejado en esta aventura, y que le ha mandado todo su apoyo.

Antes de finalizar esta primera conexión con Laura Madrueño, Ion Aramendi ha querido felicita a su compañera por el gran trabajo que hizo durante el estreno de ‘Supervivientes 2023’: «No sabes la alegría que me da conectar contigo. El jueves lo hiciste de maravilla y me he enamorado de tu risa». Un halago que también agradeció la presentadora.

Ya el pasado jueves, durante la primera gala, Jorge Javier hizo un guiño a su excompañera en su primera conexión con Laura Madrueño: «Espero que seas capaz de disfrutar tanto como lo ha hecho tu antecesora, nuestra inolvidable Lara Álvarez». «Por su puesto que sí. Un beso enorme a mi compañera y estamos aquí para disfrutar», sentenció la presentadora. Por su parte, la asturiana todavía no se ha pronunciado sobre estas muestras de cariño de sus compañeros ni sobre qué le parece la nueva edición de ‘Supervivientes’.