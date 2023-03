El muy desconcertante desplante de Lara Álvarez al estreno de ‘Supervivientes 2023’

Pese a haber recibido bonitos mensajes tanto de Jorge Javier como de Laura Madrueño, Lara Álvarez no se ha pronunciado sobre el estreno de ‘Supervivientes 2023’.

Este jueves, 2 de marzo, Telecinco estrenaba una nueva edición de ‘Supervivientes’ con la ausencia de Lara Álvarez como novedad más destacada. Y, aunque Laura Madrueño ha estado a la altura, recibiendo excelentes críticas por parte de los espectadores, era inevitable no echarla de menos. Tanto Jorge Javier Vázquez como su sustituta la enviaron cariñosos mensajes.

Nada más empezar el programa, durante su primera conexión con Laura Madrueño, el presentador se acordó de la asturiana, con la que hacía un gran tándem. «Espero que seas capaz de disfrutar tanto como lo ha hecho tu antecesora, nuestra inolvidable Lara Álvarez, a la que deseamos desde aquí lo mejor y un beso muy fuerte. Pero Laura Madrueño, ‘Supervivientes 2023’ es tuyo», le ha dicho Jorge Javier a su nueva compañera.

Unas palabras a las que también se sumó la presentadora: «Por supuesto que sí, un beso enorme a mi compañera». Sin embargo, y para sorpresa de todos, Lara ha dado la callada por respuesta y no se ha pronunciado, todavía, sobre el estreno de la nueva edición del reality estrella de Telecinco.

El motivo por el que la presentadora declinó estar en ‘Supervivientes 2023’

La periodista no hizo alusión alguna al programa ni antes, ni durante, ni después de la gala. Ni a sus antiguos compañeros, ni a los nuevos concursantes, ni siquiera un mensaje de apoyo a su sustituta, cosa que ha llamado bastante la atención. El motivo de este silencio se desconoce pero no hace sino incrementar los rumores que apuntaban a que no acabó del todo bien con la productora. También se desconoce si siguió la gala o si tenía otros planes para así no recordar que, hace apenas un año, era ella la que estaba en Honduras.

Cuando saltó la noticia de que Lara Álvarez no presentaría ‘Supervivientes 2023’, ella prefirió salir al paso de las especulaciones asegurando que había sido ella la que había decidido marcharse, para así no pasar tanto tiempo alejada de su familia, a la que está muy unida. Y es que, al poco de llegar a Honduras, se puso al frente de ‘Pesadilla en el Paraíso’, que también se grababa fuera de Madrid, donde tiene establecida su residencia.