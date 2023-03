La cruda confesión personal de Carlos Latre que se desconocía: «Lo digo abiertamente»

Carlos Latre se sentó en el ‘Chester’ de Risto Mejide, con el que se sinceró sobre ciertos temas de su vida hasta la fecha desconocidos.

Este martes, 14 de marzo, Cuatro ha emitido una nueva entrega de ‘Viajando con Chester’, el programa de entrevistas conducido por Risto Mejide. En esta ocasión, el publicista ha charlado largo y tendido con Carlos Latre, quien se ha sincerado como nunca antes sobre delicados momentos de su vida.

Carlos Latre saltó a la fama en el programa ‘Crónicas Marcianas’, junto a Xavier Sardà y Boris Izaguirre. Y, desde entonces, se ha convertido en uno de los humoristas e imitadores más queridos y aclamados de nuestro país. Sin embargo, todavía hay cosas de su vida que se desconocen. Por eso, se ha sentado con Risto Mejide para hablar de los aspectos más personales de su vida.

«Tengo la capacidad de observación por encima de la media. Después de los primeros estudios, la media de observación de una persona ‘normal’ es de entre un 60 o 70% y yo tengo un 98%», aseguraba el cómico. Según ha reconocido él mismo, eso significa que, además de estar pendiente de su conversación con Risto, «también ve todo lo que pasa detrás, todo lo que está pasando delante».

Aunque esa capacidad en más de una ocasión le ha dado algún quebradero de cabeza. Pero, con el paso del tiempo, ha sabido gestionar mejor ese «poder» que cuando era más joven le costaba: «Yo a veces llegaba a una estación de tren y te podía decir millones de datos. Era como un cortocircuito». Y admite que toda esa capacidad de observar todo lo que ocurre a su alrededor le»ha torturado muchísimo». Incluso ha necesitado ayuda psicológica para poder sobrellevar la situación: «He necesitado ayuda psicológica. Lo digo abiertamente. Estoy en constante aprendizaje y eso es una tortura».

Risto Mejide con Carlos Latre en ‘Viajando con Chester’

«Estoy en constante presión conmigo mismo. Me machaco muchísimo», reconoce

Según destapa Carlos Latre, «estoy en una constante presión conmigo mismo. Estoy en una constante lucha. Esa lucha va enfocada a querer ser mejor, querer ser la mejor versión de mí mismo, mi peor enemigo soy yo. Es una tortura muchas veces. Ahora está casi controlada».

«Yo me machaco muchísimo diciendo que no soy la mejor versión de mí mismo, que podría mejorar, que podría hacerlo mejor. Mira, por ejemplo, tengo la gran suerte de que en el teatro tengo una de las giras más vistas, de que la gente se pone de pie en cada función. Es alucinante. Pues es que ‘hoy no he afinado todo lo que tenía que afinar’, ‘no he dado todo lo que tenía que dar’. Millones de micro-cosas que cualquier persona estaría, no relajada, estaría bien y yo estoy pensando ‘esto tengo que cambiarlo’, ‘esto hay que mejorarlo’, ‘este personaje tengo que revisarlo porque tal’… Pues como eso, toda mi vida», prosigue Carlos Latre.

Por otro lado, el imitador también ha revelado a Risto Mejide cuál ha sido su mayor complejo: «Siempre he tenido complejo de gordo. Toda mi vida. incluso cuando he estado más delgado. Siempre he tenido un complejo tremendo». «¿No te gustas?», le preguntó el presentador, sin tapujos. A lo que él contestó que «hay veces que sí. Yo cuando me gusto, me gusto muchísimo; y cuando no me gusto, no me gusto nada y bajo a los infiernos. Pero siempre sé quien soy, sé lo que represento, sé que tengo una valía personal, unas actitudes y unas aptitudes y que de esto se sale. Yo siempre digo que pase lo que pase, nunca pasa nada. Siempre llevas un aprendizaje, una lección de vida».

Latre sufrió bullying: «Pero nunca tuve esa sensación. Siempre he salido adelante»

Carlos Latre también ha confesado que de pequeño le hicieron bullying, aunque él nunca tuvo esa sensación: «Me hacían bullying porque yo era ‘el gordo balinchón’ pero nunca tuve la sensación de que me hicieran bullying porque metía goles en el patio, más adelante ligaba por ser simpático… Siempre he salido adelante. Yo nunca he tenido problemas en desnudarme, tirarme a la piscina…».

El humorista también se ha sincerado con Risto sobre su pareja, Yolanda Marcos, con la que se casó en el año 2004 en el barrio barcelonés de Pedralbes. «Fue fantástico porque yo empecé con ella con 20 años, antes de la tele. Ella era mayor que yo, era la jefa de informativos de ‘Radio España’, ella tenía una relación estable, se iba a casar… y de repente llegó el niñato», ha explicado entre risas.

No obstante, aunque tienen una relación muy estable, también han pasado altibajos: «Pasamos dos años y pico separados y luego volvimos a estar juntos». «Yo había crecido televisivamente y personalmente bajo el paraguas de ‘Crónicas Marcianas’ y de Yolanda. Necesitaba levantarme un día por la mañana y decidir qué hacía yo. No era una cuestión de ella, era cuestión mía. Necesitaba saber quién era Carlos», reconoce.

«Descubrí quién era Carlos y cuando volvimos fue un reset. Pusimos encima de la mesa lo que no nos gustaba el uno del otro; aunque sea lo más mínimo. Tontería tras tontería hace una mochila que es insoportable», explica sobre cómo consiguieron superar su crisis matrimonial.