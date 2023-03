El tensísimo desencuentro entre Risto Mejide y Rubiales en el ‘Chester’: «Cínico, demagogo»

Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, se sentó con Risto Mejide, al que tachó de «cínico» y «demagogo» por su opinión sobre el pasado Mundial de Qatar

Este martes, 7 de marzo, Cuatro ha emitido una nueva entrega de ‘Viajando con Chester’ con Luis Rubiales y Miguel Ríos como protagonistas. Para entrevistar al primero, Risto Mejide se ha desplazado hasta Motril, Granada. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha vuelto al ‘Chester’ para comentar nuevos temas que han sacudido al mundo del deporte en los últimos meses.

El presentador ha empezado recordándole la promesa que le hizo y que ha incumplido: «Me hiciste una promesa y no la has cumplido». Y es que Rubiales dijo en el último programa en el que estuvo, acerca del Mundial de Qatar que «se va a visualizar que el fútbol está a favor de los derechos humanos. La federación española está en unas negociaciones que no se han cristalizado. Te llamaré por teléfono para decirte que era esto. Nuestro compromiso con el colectivo LGTBI está ahí».

La comprometida pregunta a la que no pudo responder

Risto Mejide no ha dudado en hacerle ahora una pregunta a su invitado: «¿Qué se ha hecho por el colectivo LGTBI, la mujer y los niños en el Mundial de Qatar?». A lo que él respondió que, para sorpresa del publicista: «Muchísimo. Hicimos una presentación en la Sede de las Rozas con Naciones Unidas donde pusimos de manifiesto una serie de acuerdos».

Sin embargo, Risto reformulaba su pregunta: «¿Qué hizo la selección española en el Mundial por esos colectivos?». «Nosotros salimos al campo, nos ponemos nuestra equipación y jugamos un partido, ¿qué vamos a hacer? Cada vez que hay posibilidad de dar apoyo de manera pública se da», se defendía Rubiales.

No obstante, el también presentador de ‘Todo es mentira‘ le recordaba a su invitado que «la selección alemana protestó por no poder ponerse el brazalete…». «¿Y qué hizo la selección alemana?», preguntaba el presidente de la Federación. «Taparse la boca en esa foto», respondía el publicista. «Bueno… ¿Y crees que eso realmente…?», repreguntaba Luis Rubiales. Pero el comunicador le recordó que esa foto «dio la vuelta al mundo».

Risto Mejide y Luis Rubiales en ‘Viajando con Chester’

Luis Rubiales tacha de cínico y demagogo a Risto

«¿No te sentirías más orgulloso de una selección que hiciera eso?», insistía Risto Mejide. Una pregunta a la que el presidente respondió sin titubear: «No». «Que de una selección que va juega y se larga, le da igual los derechos humanos y como se trata a los homosexuales», añadía el presentador. Pero su invitado seguía en sus trece: «Eso es una afirmación con la que no estoy de acuerdo» y agregaba: «Si no me dejas hablar, esto es muy difícil, Risto».

Pero éste le recordaba que «esto no es una entrevista, esto es una conversación». «Tú pones muchas etiquetas y creo que te equivocas. Tienes que dejarme hablar», le reprochaba Rubiales, quien seguía defendiendo su posición: «Lo que no se los puede poner a la selección española, que somos fútbol, en la tesitura de poder arreglar el mundo». «¿Qué diferencia hay con la selección alemana?», quería saber el entrevistador. A lo que su invitado respondía: «A nosotros nos sirve la decisión de la FIFA, ¿a ti no te vale?».

«No es que no me valga, es que me parece de un cinismo…», contestaba Risto Mejide, visiblemente enfadado y subiendo el tono de la conversación. Una respuesta que no hacía ninguna gracia a Rubiales: «Pues a mí me parece cínico que te parezca cínico, porque, además, es demagogo». Tras una discusión que no llevó a ninguna parte, el publicista dejó clara su postura: «Habríamos hecho muy bien en no ir».